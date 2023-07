¡Históricas! PIO FC y la Rivers son las primeras campeonas de la Queens League

El PIO FC , de la streamer mexicana Samy Rivera, mejor conocida como la Rivers, se convirtió en el primer equipo campeón de la Queens League, luego de imponerse en la final a Troncas FC por marcador de 3-1 en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

Gracias a un doblete de Miriam Diéguez el Pío FC se llevó el primer título de la competencia creada por el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

El camino a la gloria no fue sencillo para el PIO FC, que en semifinales derrotó de manera agónica a Porcinas, duelo que definió a su favor en la última jugada y segundo del partido con un tanto de Berta Velasco para ganar 3-2.

Por su parte, Troncas FC venció en semifinales 5-3 al xBuyer Team, encuentro que también se celebró en la cancha del Atlético de Madrid.

Rivers habla de su participación en La Velada del Año 3

La Velada del Año 3 fue un evento lleno de emociones. Organizado por el streamer español Ibai Llanos, el show tuvo presentaciones musicales y peleas de box. En dos combates participó la mexicana Samy Rivera, mejor conocida como Rivers.

La streamer nacional tuvo una noche de contrastes, ya que perdió su primer combate y venció en el segundo. Luego de las peleas, la Rivers habló sobre cómo la trataron los fans en España y de la ola de mensajes que recibe en redes sociales.

“Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenófobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. La gente es una mier++, pero es una mier++ para todos”, escribió la influencer en su cuenta de Twitter.

xBuyer Team se corona en segunda edición de Kings League

El xBuyer Team se convirtió en el segundo monarca de la Kings League, luego de que se impuso a El Barrio 2-1 en tanda de penaltis, después de un emocionante empate a cuatro anotaciones.

Apenas en marzo pasado, El Barrio se había convertido en el primer equipo en proclamarse campeón del certamen después de derrotar 3-0 al Aniquiladores.

EVG