¡IMPERDIBLE! La jugosa oferta de Salma Hayek que Edson Álvarez rechazó

El mediocampista mexicano Edson Álvarez es uno de los futbolistas más importantes del Ajax en su esquema, por su buen aporte defensivo y su acople con el equipo.

Es por eso que algunos equipos del viejo continente lo están buscando para llevárselo en el próximo periodo de transferencia del futbol internacional.

Gol del mexicano Edson Álvarez.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de medios nacionales, Edson Álvarez habría rechazado una jugosa oferta del Rennes de Francias, equipo del cual Salma Hayek es accionista.

"Sí, es cierto. Me llamó como una conocida compatriota mexicana y trató de persuadirme para que viniera a Francia. Eso me sorprendió y me halagó, pero mi elección por el Ajax era segura y se lo expliqué", contó para el diario Telegraaf.

TODAVÍA TIENE MUCHO QUE DEMOSTRAR

Pese a que asegura que fue una decisión difícil, afirmó que todavía tiene mucho que demostrar en el Ajax, donde quiere seguir jugando la UEFA Champions League.

"Sí, es difícil rechazar una llamada así, pero al final no tuve dudas. Quiero jugar en la UEFA Champions League contra equipos muy grandes. Todavía tengo mucho que demostrar".

