UEFA amenaza a clubes de Superliga respecto a su futuro en Champions League

La Razón Online /Associated Press

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, lanzó una clara y fuerte advertencia a Real Madrid, Barcelona, Juventus y AC Milan, los cuatro clubes que se mantienen en pie para disputar la Superliga europea.

El pasado domingo fue anunciada la creación de la Superliga, certamen presidido por Florentino Pérez, pero en el transcurso de la semana renunciaron a la competencia Atlético de Madrid, Inter de Milán y los seis equipos de la Premier League, lo que puso en stand by la justa.

“Queda claro como el agua que los clubes tienen que decidir si son de la Superliga o si son clubes europeos”, recalcó el dirigente del balompié continental en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Si dicen: ‘Somos un equipo de la Superliga', entonces no juegan la Champions, desde luego... Y si están dispuestos a hacer eso, pueden jugar en su propia competencia”.

te puede interesar BARCELONA: Los blaugranas dan a conocer su postura respecto a la Superliga

A la UEFA le llevó apenas 48 horas el ver prácticamente neutralizada la amenaza que planteó una docena de clubes, los cuales propusieron crear la Superliga como un torneo cerrado, escindiéndose de la Liga de Campeones, cuyos participantes se ganan cada año la participación con base en su desempeño en los torneos nacionales.

Pero Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid y quien se perfilaba como líder de la Superliga, sigue desafiando a Ceferin, al prometer que seguirá trabajando con la intención de revivir la Superliga.

Foto: Captura de Twitter

Aunque no está en riesgo el lugar del Madrid en las semifinales de Champions League, que comenzarán a disputarse la próxima semana, sí está en veremos si juega ediciones futuras del certamen, a menos que cumpla con el ultimátum o que éste se retire.

UEFA analiza sancionar a directivos

La UEFA contempla sanciones para los dirigentes de los clubes involucrados en la rebelión que amenazó con un cisma en el futbol europeo. Esos dirigentes anunciaron su proyecto el domingo por la noche, justo cuando Ceferin se preparaba para presentar oficialmente un nuevo formato de la Liga de Campeones al día siguiente.

Todavía esperamos la opinión de los expertos legales y luego ya se dirá, pero todos enfrentan consecuencias por sus decisiones, y ellos lo saben Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA

Ceferin encabezó este viernes una reunión virtual del órgano principal en la toma de las decisiones dentro de la UEFA, donde se discutió la posibilidad de castigar a los dirigentes de los clubes que habrían engañado a otros con el proyecto de la Superliga.

“Hoy accedimos en el comité ejecutivo a conectarnos con las federaciones de fútbol, las asociaciones y las ligas competentes”, dijo Ceferin. “Haremos eso la próximas semana y ya veremos. Sería bueno que podamos ver qué pueden hacer las ligas específicas, las federaciones y la UEFA”.

EVG