Ivana Knoll dejó de ser la novia del Mundial para ser la novia de la Fórmula 1; sus fotos en Miami son de infarto

La modelo croata Ivana Knoll saltó a la fama mundial luego de ganarse el apodo de la Novia del Mundial, ya que durante el certamen de Qatar 2022 elevó la temperatura en redes sociales con sus atuendos apoyando a su selección nacional.

Ahora la Novia de la Copa del Mundo Qatar 2022 se ganó el apodo de la Novia de la Fórmula 1, pues en su perfil de Instagram demuestra su gusto por el automovilismo y no lo ha hecho solo una vez, pues ha sido recurrente que suba fotos en los Grandes Premios del Gran Circo.

Sus últimas fotos fueron en el fin de semana del Gran Premio de Miami, donde previo a la carrera subió un par de fotos de infarto. La modelo croata cautivó a sus seguidores con una publicación sobre un carro, muy de acuerdo con la temática de la F1.

Ya en la carrera del GP de Miami, Ivana Knoll compartió en sus historias de Instagram que estuvo en boxes con la escudería Aston Martin, en donde observó todo la acción y al final agradeció."Gracias Aston Martin, fue increíble ver la carrera con ustedes", escribió en redes sociales la creadora de contenido.

Ivana Knoll en el Gran Premio de Miami de F1 con Aston Martin Foto: Captura de pantalla

Ivana Knoll sube una FOTO con un famoso piloto

Ivana Knoll, la hermosa modelo croata que se hizo famosa en el Mundial de Qatar 2022, estuvo presente en el Gran Premio de Azerbaiyán y subió una foto con un famoso piloto de la F1 que sorprendió al mundo, ya que en redes comenzaron a insinuar una posible relación.

Knoll compartió unas fotos de su estancia durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, en el Circuito callejero de Bakú, pero también subió una postal con el corredor monegasco Charles Leclerc, quien forma parte de la escudería Ferrari.

"You know who is my favourite team" (Sabes quien es mi equipo favorito), dice el mensaje que añadió la hermosa modelo, quien se sabe es aficionada de los deportes, ya que no solo estuvo presente en la Fórmula 1 y en la Copa del Mundo, pues se ha dejado ver en partidos de la NBA.

Ivana Knoll posa con el piloto monegasco Charles Leclerc, del equipo Ferrari Foto: Instagram Ivana Knoll

