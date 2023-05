Liga MX: ¿Cuándo y a qué hora se juegan los cuartos de final del Clausura 2023?

Después de muchas sorpresas en el Repechaje del Clausura 2023 en donde calificaron a los cuartos de final los equipos menos pensado, este lunes la Liga MX dio a conocer de manera oficial días y horarios de los siguientes encuentros.

Monterrey, América, Chivas y Toluca ya estaban instalados en los cuartos de final y solamente esperaban rival, los cuáles fueron una gran sorpresa para propios y extraños, ya que en la repesca dejaron fuera a los favoritos, a excepción de Tigres que sufrió ante el Puebla y se logró meter.

El partido que paralizará los cuartos de final será el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, pues ambos equipos llegan con un buen cierre de torneo y no solamente está en juego el pase a la siguiente ronda, sino también el orgullo.

​Ida: Miércoles

Hora: 19:00

​Vuelta: Sábado

​Hora: 19:06

​​Ida: Miércoles

Hora: 21:10

​Vuelta: Sábado

​Hora: 21:16

​​Ida: Jueves

Hora: 19:00

​Vuelta: Domingo

​Hora: 19:05

​​Ida: Jueves

Hora: 21:00

​Vuelta: Domingo

​Hora: 12:00

​Monterrey vs Santos​América vs Atl. San Luis​Chivas vs Atlas​Toluca vs Tigres