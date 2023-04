F1: Ivana Knoll, la hermosa modelo, sube una FOTO con un famoso piloto que sugiere una posible relación

Ivana Knoll, la hermosa modelo croata que se hizo famosa en el Mundial de Qatar 2022, estuvo presente en el Gran Premio de Azerbaiyán y subió una foto con un famoso piloto de la F1 que sorprendió al mundo, ya que en redes comenzaron a insinuar una posible relación.

Knoll compartió unas fotos de su estancia durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, en el Circuito callejero de Bakú, pero también subió una postal con el corredor monegasco Charles Leclerc, quien forma parte de la escudería Ferrari.

"You know who is my favourite team" (Sabes quien es mi equipo favorito), dice el mensaje que añadió la hermosa modelo, quien se sabe es aficionada de los deportes, ya que no solo estuvo presente en la Fórmula 1 y en la Copa del Mundo, pues se ha dejado ver en partidos de la NBA.

Ya en la pista Charles Leclerc superó a Max Verstappen en la clasificación del viernes al Gran Premio de Azerbaiyán y con lo que puso fin a la racha de posiciones de honor de Red Bull esta temporada en la Fórmula Uno.

Leclerc y Verstappen tenían exactamente el mismo tiempo antes de la última sesión de la clasificación, pero ambos mejoraron en sus últimas vueltas. Leclerc fue 0.188 segundos más veloz que el Ferrari para quedarse con la primera posición en la parrilla por tercer año consecutivo en Baku.

“Por supuesto estoy sorprendido. Llegamos al fin de semana pensando que sería un gran fin de semana si terminábamos frente a Aston (Martin) y Mercedes en la clasificación y al final nos llevamos la primera posición, entonces fue una gran sorpresa”, indicó Leclerc. “No debemos olvidar que nuestro auto sigue quizá detrás de Red Bull, entonces va a ser difícil mantener la ventaja, pero esa es la meta”.

Ivana Knoll pone a pelear a sus seguidores con sus fotos

La modelo croata Ivana Knoll, una de las modelos más populares en Instagram, puso en entredicho a sus seguidores con su más reciente publicación en dicha red social.

La novia del Mundial de Qatar 2022 compartió seis fotografías en las que presume su belleza al lado de un atractivo Corvette rojo.

Como sucede con cada uno de sus posts, Ivana Knoll recibió miles de likes y comentarios, pero éstos no fueron del todo buenos, pues algunos de sus seguidores la acusaron de abusar del photoshop.

"No necesitas trucos, ni Photoshop", "Te estás pasando con Photoshop" y "Demasiado Photoshop" son algunas de las críticas que recibió la modelo de 30 años de edad.

"Absolutamente hermosa", "Diosa" o "Te estacionas de manera perfecta" fueron algunos de los comentarios que Ivana Knoll recibió en defensa ante las críticas recibidas.

En días pasados, la modelo croata cautivó a sus fans con un video en el que lucía un conjunto de lencería color rosa pastel de la firma Victoria’s Secrets.

