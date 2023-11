Jaime Lozano ya tendría a su primer descartado para los partidos contra Honduras, pese a su gran momento

La Selección Nacional de México enfrenta a mediados de noviembre a su similar de Honduras en un duelo de vital importancia, pues dicho encuentro les daría el boleto directo a la Copa América de 2024.

Pese que los dirigidos por Jaime Lozano son amplios favoritos para llevarse dicha llave, el entrenador nacional sabe que necesita llevar lo mejor y seguir demostrando que los directivos no se equivocaron en reafirmarlo como timonel tricolor.

Al ser considerada una Fecha FIFA, Jaime Lozano tiene derecho de convocar a los futbolistas que militan en Europa y en otras partes del mundo, pero según el periodista David Medrano, ya tiene a su primer descartado y ese es Héctor Herrera.

"En la etapa de Diego Cocca, Herrera no fue considerado; sin embargo, con la llegada de Jaime Lozano, el estratega decidió llamarlo para los amistosos ante Australia y Uzbekistán. En la Fecha FIFA pasada en los duelos contra Alemania y Ghana, Herrera no fue llamado y ahora todo indica que de nueva cuenta no será considerado, ya que no se le envió la convocatoria al club, la cual es obligatoria para que en un club extranjero pueda liberar al jugador", escribió el reportero en su columna en Record.

El buen momento de Héctor Herrera

HH está pasando por un buen momento con el Houston Dynamo de la MLS, por lo que muchos esperarían que sí fuera llamado a la Selección Nacional, pues si en otras ocasiones lo hacían y ni jugaba, ahorita que recuperó su nivel podría ser lógico que estuviera considerado.

Posiblemente uno de los temas por los que es poco visto el canterano de los Tuzos del Pachuca, es porque Jaime Lozano busca un cambio generacional y en su posición en el medio campo ya tiene a muchos jóvenes talentos que son titulares ya sea en Europa o en la Liga MX.

Herrera ha sido pieza fundamental para que el Houston Dynamo disputara los play offs de la MLS y sean favoritos para derrotar al Real Salt Lake.

¿México vs Honduras: ¿Cuándo se juegan?

Los partidos entre México y Honduras se disputarán el viernes 17 de noviembre en punto de las 20:00 horas en el Estadio Nacional y la vuelta se disputará el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Azteca.

Esta llave arrojará a un calificado a la Copa América 2024 de manera directa, certamen que se celebrará en Estados Unidos para empezar a calentar motores para el Mundial en conjunto con México, Canada y EU.

El certamen se jugaran entre la federaciones de Conmebol y Concacaf, por lo que desean hacer una gran fiesta de futbol en los estadios en los que se tiene pensado llevar a cabo la justa de 2026.

Héctor Herrera no está de acuerdo con las decisiones de la Selección Foto: MEXSPORT

