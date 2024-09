Javier Aguirre habla sobre supuesta indisciplina de Alexis Vega y manda mensaje al resto de seleccionados

En la conferencia de prensa posterior a la goleada de México sobre Nueva Zelanda, el director técnico Javier Aguirre fue cuestionado acerca de una supuesta indisciplina que habría cometido en la pasada Copa América Alexis Vega, motivo por el cual no lo habría convocado.

El 'Vasco', quien debutó por tercera vez como estratega del Tricolor, aseguró desconocer algo relacionado con una indisciplina del futbolista del Toluca.

"El 1 de agosto fue mi primer día en la selección y hasta hoy es la primera vez que oigo esto de indisciplinas. Me he sentado con Duilio Davino, con Ivar Sisniega y a mi nadie me ha referido nada", respondió al respecto Javier Aguirre.

¿Registro de indisciplinas? NADA ⚽🇲🇽



Javier Aguirre reitera que ningún futbolista tiene cerradas las puertas de una convocatoria y dice no saber si en el pasado hubo faltas al reglamento por parte de los jugadores



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN

El nuevo timonel de la Selección Mexicana aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al resto de los jugadores mexicanos y asegurar que con él todos tienen las puertas abiertas para ser llamados, sin importar lo que haya sucedido en procesos anteriores.

"Nadie tiene cerradas las puertas, conmigo ha habido cero indisciplinas, por lo tanto de aquí para atrás no sé. Todos parten de cero, no heredo nada, ni bueno ni malo, empiezan conmigo de cero y hasta hoy ninguno ha cometido indisciplina, por lo tanto, no cuenta", aseveró el sucesor de Jaime Lozano en la dirección técnica de México.

En días pasados, David Faitelson dio a conocer que un jugador, no convocado para esta Fecha FIFA, cometió una indisciplina previo a la Copa América al llevar mujeres a la concentración del Tricolor en San Diego, California. Sin embargo, el comunicador de TUDN no mencionó nombres.

Javier Aguirre reconoce actitud de los seleccionados

Por otra parte, Javier Aguirre también resaltó la actitud de sus dirigidos contra Nueva Zelanda, aunque reconoció que no le agradó tanto el desarrollo del amistoso disputado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

"No me gustó demasiado el juego hacia atrás, demasiado pausado, que no fuimos más agresivos, tenemos que corregir algunas cosas en el aspecto ofensivo, sí hicimos tres goles pudimos hacer seis, no hay que conformarse", señaló Aguirre Onaindía ante los medios de comunicación.

"Me gustó la actitud, que no desmayanos, sin hacer un gran partido, el equipo siguió corriendo con una gran disposición y actitud", agregó el exentrenador del Mallorca.

