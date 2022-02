Javier "Chicharito" Hernández lanza fuerte mensaje ¿para el "Tata" Martino?

Javier "Chicharito" Hernández sigue destacando con el Galaxy de la MLS y cosechando buenas actuaciones para ser llamado por Gerardo "Tata" Martino a la Selección Mexicana.

Aunque se ha rumorado en diversas ocasiones que el "Chicharito" puede ser tomado en cuenta para regresar al Tri, el delantero tapatío no se ha vuelto a enfundar la casaca de la Selección.

El atacante mexicano fue directo y aseguró que trabaja para ser seleccionado nacional: "si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo y mi padre; si quieres ser jugador de la Selección tienes que sobresalir en tu equipo para poder ser llamado y al final de cuentas es lo que está en mi mente".

Las declaraciones de Javier Hernández acerca de volver a Selección Mexicana y el buen trabajo de la MLS respecto a las exportaciones a Europa. pic.twitter.com/QMw24uOAKE — Julio (@Juliordz100597) February 12, 2022

La última vez que el exdelantero del Real Madrid jugó con la Selección Mexicana fue un partido amistoso de Fecha FIFA ante Estados Unidos en 2019.

Javier "Chicharito" Hernández brilla con el Galaxy

El delantero mexicano fue clave en el duelo amistoso del LA Galaxy vs New England Revolution y dio un pase filtrado entre tres jugadores rivales para que Kévin Cabral anotara el primer gol del partido.

Con el pase de gol, el delantero tapatío encaminó a su equipo a una victoria de 4-0 en la pretemporada de la MLS, además, ha anotado gol desde los once pasos durante los compromisos de preparación.

