¿Joana Sanz ya olvidó a Dani Alves?, la hermosa modelo presume al amor de su vida (FOTO)

Joana Sanz decidió separarse de Dani Alves y comenzar una nueva etapa de su vida. La modelo salió de la casa que compartía con el jugador exPumas de la UNAM en Barcelona, España.

Tras salir del antiguo hogar del exjugador del Futbol Club Barcelona la modelo española subió una foto con el amor de su vida, que es su mascota, un lindo perrito, que la acompaña en la nueva faceta de su vida.

Joana Sanz busca recomponer su vida, luego que a su expareja Dani Alves lo metieran a prisión tras ser acusado de agresión sexual a una mujer en un club nocturno el 30 de diciembre en Barcelona, España.

Joana Sanz comparte una foto con su perrito. Foto: Captura de pantalla

La aún esposa del futbolista Dani Alves, subió hace unos días fotos de sus cosas empaquetadas con la frase “cerrando etapas”, los rumores apuntaban a que la modelo estaría buscando estadía en suelos en parisinos, pero la mudanza sería obligada por parte del jugador.

Los trámites de divorcio no estaban en curso, pues según la periodista Mayka Navarro, Sanz había accedido a retrasar este tema para apoyar a Alves a demostrar su arraigo al estar casado con una española y poder llevar su proceso fuera de la cárcel, sin la duda de que huya del país.

Joana aclara los tratos sobre la demanda de divorcio



Conforme a las palabras de la modelo española, ella sí solicitó el divorcio y sigue con los trámites para ello, aseguró que no estaba recibiendo dinero del jugador para evitar este proceso, pero que Dani Alves sí estaba complicando el acuerdo.

“Mentira, No hay ningún acuerdo, sí que estamos en trámites de divorcio, lo que él se está negando y eso lo complica todo. Y no, no estoy recibiendo ningún dinero. No entiendo la necesidad de inventar noticias”, aclaró la expareja del futbolista mediante su cuenta de Instagram.

El juez del caso de violencia sexual ha negado llevar su caso fuera de la cárcel, con el argumento de que existe riesgo de fuga, por lo que la unión con Joana Sanz tampoco cambiaría la respuesta del juez.

Joana Sanz quiere cerrar su vida con Dani Alves. Foto: Instagram / Joana Sanz

aar