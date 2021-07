Juegos Olímpicos: Jaime Lozano quita presión al Tricolor de favoritos para el oro

La Selección Nacional de México que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 puede lucir como una de la favoritas para llevarse alguna medalla en la próxima justa, pero el entrenador del Tricolor, Jaime Lozano le quitó dicha presión a sus futbolistas.

A través de una conferencia de prensa, Lozano resaltó que su idea es ir por una presea a los Juegos Olímpicos, pero que eso no implica que estén obligados, pues son las potencias las que estarán en el radar.

La Selección Nacional de México tuvo su último partido de preparación. Foto: Twitter / @miseleccionmx

"Favoritos no somos. Me parece que por la localía Japón puede ser uno, España podría ser otro y los de siempre Brasil, Argentina y Alemania. Creo que nosotros con Francia estamos detrás de ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen en estos Juegos Olímpicos", destacó el timonel.

Su último partido de preparación

La Selección Mexicana venció 4-1 al Fukuyama City, un equipo de la liga japonesa previo a su arranque en los Juegos Olímpicos ante Francia y Lozano reconoció que le hubiera gustado enfrentar a un equipo que compitiera en Tokio.

"Me hubiera encantado enfrentar a una selección que estará compitiendo en Juegos Olímpicos. Al final no se pudo concretar ningún partido por los protocolos de no poder salir y tampoco ninguna pudo acercarse a nuestro campamento, pero hay que adaptarse, lo sabíamos de hace mucho tiempo que iban a ser unos Juegos atípicos", añadió.