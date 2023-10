Juegos Panamericanos 2023: Gaby Agúndez pega la carrera de su vida por una foto con su ídolo, Sebastián Yatra (Video)

La medallista olímpica mexicana, Gaby Agúndez, sorprendió a todos al mostrar su lado de aficionada al hacer todo lo posible por conocer al cantante Sebastián Yatra en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El artista colombiano es una de las estrellas que participará en la ceremonia de inauguración de este importante evento deportivo, y Agúndez no quiso perder la oportunidad de obtener una foto con su ídolo.

"De hecho me eché la corrida de mi vida, pero estoy muy emocionada de haberlo visto aunque sea unos cuantos segundos. La verdad, en estos momentos no sé qué fue lo que me dijo, pero el: 'te vamos a estar viendo, te echamos porras' fue lo mejor. Aún estoy un poco en shock, pero muy emocionada", refirió la clavadista originaria de La Paz, Baja California Sur.

Gaby Agundez corre por una foto con Sebastián Yatra Foto: Cortesía

El intérprete de 'Vagabundo' ofreció una conferencia de prensa en el centro de medios de la competencia continental, por lo que la clavidista no pudo ocultar su emoción y decidió correr hacia el lugar para poder conocer al cantautor en persona.

Gaby Agúndez explicó que a pesar de que el colombiano había estado en la villa de atletas previamente, ella no pudo conocerlo personalmente debido a que en ese momento se encontraba entrenando.

Gaby Agundez no podrá estar en la inauguración

La medallista olímpica Gaby Agúndez, quien sorprendió a todos al demostrar su fanatismo por Sebastián Yatra, habló respecto a su ausencia en la inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La clavadista mexicana compartió que no podrá estar presente en la ceremonia de apertura debido a sus próximas participaciones, programadas para los días 20 y 21.

La deportista no pudo contener su entusiasmo y, a pesar de la timidez, cantó un fragmento de 'Tacones rojos', a petición de los reporteros que estaban presentes, ya que la atleta mencionó que era su canción favorita.

Híjole, soy malísima cantando, me da un poquito de pena, pero es 'Tacones Rojos' (su canción favorita) Gaby Agúndez

Gaby Agundez canta canción de Sebastián Yatra Foto: Cortesía

mmt