Juegos Parapanamericanos 2023: Claudia Pérez obtiene oro para México y logra plaza para París 2024

La mexicana Claudia Pérez ganó la medalla de oro en para tenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, con lo que se convirtió en bicampeona continental y obtuvo la primera plaza para México a los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la justa regional.

Pérez Villalba refrendó la presea dorada obtenida en Lima 2019 al imponerse 3-2 a la argentina Giselle Muñoz en la final de la clase 6-7 que se desarrolló en el Centro de Entrenamiento Olímpico.

En el encuentro decisivo, Claudia Pérez ganó el primer set 15-13, cayó en el segundo por 10-12, ganó el tercero por 11-9, perdió el cuarto por 5-11 y se adjudicó el quinto y decisivo por 11-7

Foto: X de Conade

La oriunda del Estado de México había superado 3-0 a la brasileña Aline Meneses en las semifinales.

"Estoy súper emocionada, todavía estoy temblando y no me la creo, pero considero que ha valido la pena todo el trabajo que he hecho con mi entrenador Milton García y con mi psicóloga Areli Benítez, todo funcionó aquí", comentó la atleta tras conquistar el oro en charla con la Conade.

Por su parte, Edith Sigala López, Alam González, Jesús Sánchez, Martha Verdín yJeanell y Scarlett Góngora se colgaron el metal de bronce, también en para tenis de mesa.

¿En cuántas disciplinas compite México en Chile?

La delegación mexicana que acudirá a los VII Juegos Parapanamericanos está compuesta por 76 mujeres y 106 hombres que competirán en 14 disciplinas.

México estará representado en boccia, golbol, paraatletismo, parataekwondo, futbol de ciegos, paratenis de mesa, paratiro con arco, tiro paradeportivo, tenis sobre silla de ruedas, paranatación, paraciclismo y parapowerlifting.

Además de Jessica García, otros mexicanos a seguir en la justa son Rosa María Guerrero (paraatletismo), Fernanda Vargas (parataekwondo), Arnulfo Castorena (paranatación), José Román Ruiz (paraatletismo) y Ángel de Jesús Camacho (paranatación).

EVG