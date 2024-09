Julio César Chávez revela detalles impactantes sobre la detención de su hijo y pensó lo peor

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, y su familia siguen captando la atención del público gracias a la serie que retrata su vida y la de sus hijos. En el más reciente capítulo, se abordó uno de los momentos más difíciles para el excampeón, la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en Estados Unidos.

En una entrevista con ESPN, el 'César del Boxeo' se sinceró sobre el doloroso proceso que vivió al enterarse del arresto de su hijo, pues no sabía qué esperar cuando recibió la llamada de las autoridades estadounidenses.

"Andaba muy sensible en esos días, esperando que me hablaran del otro lado para decirme que Julio se había muerto", confesó el Gran Campeón Mexicano, revelando el temor constante que sentía durante la difícil situación de su primogénito.

Esta complicación también afectó la relación con sus otros hijos, Omar y Cristian, ya que según contó el expugilista, estos dejaron de hablarle debido a su incapacidad para intervenir en el caso de su hermano.

Julio César Chávez habla sobre la relación con sus hijos Foto: Mexsport

“Imagínate, Omar y Cristian no me hablaban porque no iba por su hermano. Se me hace un nudo en la garganta. Me decían: 'Papá, papá, ve por Julio. Tienes que ir por mi hermano, va a morir'", recordó 'La Leyenda'.

El ahora analista de boxeo detalló las razones detrás de su actuar, pues realmente estaba imposibilitado para asistir a su hijo en territorio norteamericano, puesto que Julio César Chávez Jr. tenía una orden de restricción contra su propio padre.

"Lógicamente no era fácil para mí. En México fácil lo agarro, pero en Estados Unidos, donde las leyes son diferentes, si agarras a tu hijo te meten a la cárcel, te quitan la visa. El cabrón ya me tenía restringido, ya se la sabía, me tenía entre la espada y la pared", explicó, dejando ver la desesperación que sentía al no poder ayudar a su hijo.

Julio César Chávez reflexiona sobre sus errores como padre

Durante la entrevista, a la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se le preguntó si alguna vez ha sentido que se ha equivocado como padre. Con la honestidad que lo caracteriza, el excampeón mundial reconoció sus fallos, pero fue firme con el amor que le profesa a sus consanguíneos.

Nunca he cometido el error de dejar de amar a mis hijos. Siempre he estado para ellos Julio César Chávez

Sin embargo, reconoció que uno de sus mayores arrepentimientos ha sido haber impulsado a sus hijos a pelear antes de que estuvieran listos. "Me he equivocado en sacarlos antes de tiempo para las peleas", confesó el ídolo mexicano, refiriéndose a las ocasiones en las que Chávez Jr. y Omar se prepararon para combates sin estar en las mejores condiciones físicas o emocionales.

A pesar de estos errores, el excampeón destacó que su amor y apoyo hacia sus hijos nunca ha flaqueado. Esta sinceridad refleja el profundo vínculo familiar que mantiene con sus hijos, a pesar de las dificultades que han atravesado, sobre todo, fuera del cuadrilátero.

