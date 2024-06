BOX | Julio César Chávez relata con gritos el terror que vivió con su hijo adicto; "hijo de su p… ma…" (VIDEO)

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se sinceró sobre las adicciones de su hijo, Julio César Jr., quien por un momento pensó que lo podría perder, ya que su adicción a las pastillas para bajar de peso le hicieron bastante daño.

En una charla con el luchador, actor y modelo Latin Lover, el César del Boxeo reveló lo duró que fue el proceso de su hijo batallando con las adicciones, dejando en claro que no dejará de apoyarlo. "Yo siempre voy a estar co mi hijos, en las buenas y en las malas", dijo.

"La última vez que fui a verlo, hablé con mi hijo, parecía que hablaba con un loco. Hijo soy tu papá, hasta donde permití que este cab** llegara, hijo de su p*** m***", comentó.

No es la primera vez que el excampeón mundial de boxeo habla sobre los problemas de salud de Julio Jr., ya que en una ocasión anterior ahondó más en lo que pasaba por su mente durante el momento más fuerte de la adicción de su primogénito.

"La verdad yo pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato, era una preocupación constante, todos los días de que si amanecía o no amanecía", comentó el Gran Campeón Mexicano, quien agregó que se sentía mal por no poder hacer algo por su hijo.

"Esa era la culpa que sentía, lo que más me preocupaba, decía: 'Dios mío, si he podido ayudar a tanta gente, ¿por qué no puedo ayudar a mi hijo?'”, explicó Chávez González, quien tiene centros de rehabilitación para ayudar a gente con problemas de adiciones.

Julio César Chávez Jr. regresará al ring

Ahora parece que Julio César Chávez Jr. se encuentra de nuevo limpio de sustancias y entrenando para regresar al ring. Lo haría, si todo sale bien, en una cartelera importante, pues sería respaldo de Jake Paul vs Mike Tyson.

Julio César Chávez Jr. se medirá ante el expeleador de la UFC Darren Till, quien puede ser un rival duro para el mexicano, ya que aunque su experiencia en los deportes de combate es en MMA, su pegada puede ser factor.

"Mi hijo Julio está muy motivado con él mismo, porque ha visto la evolución que va mejorando mucho y sin ninguna sustancia en el cuerpo, a parte tiene una pelea que lo motiva", comentó al respecto el César del Boxeo.

aar