Julio César Chávez Jr. le echa en cara a su papá los encerrones; "Me causaron un trauma"

El boxeador Julio César Chávez Jr. platicó acerca del proceso de rehabilitación que vivió en los últimos meses y le echó en cara a su papá los encerrones en México, pues aseguró que los mismos le ocasionaron un trauma.

"Yo ya venía desde hace tiempo mal, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande y después vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, yo sé que mi papá siempre me quiso ayudar, pero no fue la manera", reveló el pugilista sinaloense en charla con TUDN.

Julio César Chávez Jr. reconoció que los medicamentos que consumía lo llevaron a tener paraonia y problemas con su esposa, conflictos que se acentuaron con su detención en enero pasado por posesión ilegal de armas.

"Salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas y en el medio de las sustancias y medicamentos que usaba me llevó a la paranoia donde uno empieza a ver cosas que no son y pues termine en la cárcel", ahondó el púgil de 38 años de edad.

En días pasados, el 'Hijo de la Leyenda' reconoció que cuando estuvo en la cárcel en varias ocasiones pensó que iba a morir.

Julio César Chávez Jr. asegura estar mejor que nunca

En la misma entrevista, Julio César Chávez Jr. afirmó que tras los duros momentos vividos después de su arresto se encuentra completamente limpio y mejor que nunca.

"Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil, he estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien", profundizó.

Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring el próximo 20 de julio, cuando enfrente al inglés Darren Till, peleador de artes marciales mixtas, en Arlington, Texas.

¿Cuándo fue la última pelea de Julio César Chávez Jr.?

Han pasado ya dos años y medio desde la última vez que Julio César Chávez Jr. afrontó su más reciente pelea de box.

Tenemos que remontarnos al 18 de diciembre del 2021, cuando el de 38 años venció al peruano David Zegarra en un pleito que tuvo como sede el Palenque de la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa.

En junio de aquel año, Julio César Chávez Jr. fue derrotado por el brasileño Anderson Silva, peleador de la UFC, en un combate efectuado en el Estadio Jalisco.

EVG