BOX | Julio César Chávez Jr. hace pedazos a Fofo Márquez; "la va a pagar"

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. utilizó sus redes sociales para hablar sobre la reciente polémica del joven influencer Fofo Márquez, quien se encuentra detenido luego de golpear brutalmente a una mujer hasta dejarla llena de sangre en el rostro.

El creador de contenido Rodolfo Fofo Márquez se encuentra en prisión y ahí permanecerá hasta que tenga su audiencia, pero en redes sociales ha recibido todo tipo de comentarios, uno de ellos de parte de Chávez Jr., quien comentó que la cárcel es poco castigo.

"Nada te justifica, yo he andado mal, he usado cosas, puedo decir cosas, pero jamás meterme con nadie. La regó bien machín el morro y la va a tener que pagar, porque la cárcel es poco y su vida la echó a perder", dijo el boxeador mexicano en sus historias de Instagram.

Fofo Márquez golpeó a una mujer en un incidente vehicular en la Colonia La brisa de Naucalpan, Estado de México el 22 de febrero. El video del creador de contenido ejerciendo violencia, así como el de él siendo detenido se hicieron virales en redes sociales.

Julio César Chávez Jr. habla sobre Fofo Márquez Foto: Captura de pantalla

"Es un morro que la cagó, que nunca ha hecho nada en su vida. Golpear a una mujer, a una señora que no hizo nada, no la regó. Está mal, porque la señora no la debe ni la teme, imagínate el coraje de la familia y los hijos y no poder hacer nada", agrega Chávez Jr.

El hijo de la leyenda del boxeo tricolor Julio César Chávez reiteró que se trata de "una señora que no la debe pa nada, no sé por qué ni cómo se animó" a golpearla.

El excampeón del mundo de peso medio comentó en sus historias de Instagram que no tenía conocimiento de la existencia de Fofo Márquez. "Yo se los juro por Dios, no lo conozco, me dijeron que comentara algo, no se quién es", dijo.

