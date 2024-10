Julio César Chávez se toma en serio su papel como padre y da clases de boxeo a 'Lazy Boy' Rodríguez (VIDEO)

Lo que comenzó como una broma se convirtió en una relación profesional entre el exboxeador Julio César Chávez y el peleador de UFC Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez.

Todo empezó a finales de septiembre, cuando en nacido al Chiapas le preguntaron sobre un supuesto parentesco con el 'César del Boxeo' debido a su parecido con Julio César Chávez Jr., por lo que el peleador respondió que JC era su "papá", comentario que se viralizó.

La respuesta llegó a oídos del 'Gran Campeón Mexicano', quien reaccionó subiendo un video para aclarar su parentesco entre ellos. Después de que se volvieran virales sus reacciones, ambos terminaron reuniéndose junto con sus familias para conocerse en persona.

Luego de esta conexión entre dos grandes representantes mexicanos, Julio César Chávez decidió compartir algo de su experiencia en el boxeo con el joven peleador de UFC, ocupando su tiempo en una sesión de entrenamiento en las instalaciones del UFC Institute para sumar a las habilidades del peleador de 25 años.

Durante el entrenamiento, el excampeón le transmitió a 'Lazy Boy' sus conocimientos específicos de técnica de boxeo, como la efectividad de la zurda, una habilidad que podría marcar la diferencia en sus próximos combates.

Además, otros peleadores de artes marciales mixtas que se encontraban en el lugar aprovecharon la presencia de la leyenda para absorber un poco de su sabiduría. La inusual relación entre Chávez y 'Lazy Boy' resultón en una mentoría inesperada, que sin duda influirá en su formación en el octágono.

'Lazy Boy' expresa su admiración a |Santa Fe Klan

El evento del nuevo sencillo de Santa Fe Klan, titulado "Blanco y negro", se convirtió en un inesperado en un encuentro entre el rapero guanajuatense y el peleador de UFC, Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez. Ambos aprovecharon el momento para expresar su mutua admiración.

Durante la presentación, el peleador tomó el micrófono para compartir su fanatismo hacia Santa Fe Klan y le lanzó una pregunta que conmocionó un poco al intérprete.

"Soy tu fan, perdón, carnal, pero es que no mam..., soy tu fan. Estoy muy emocionado. En mi vida había podido tener algo tan cercano. Al chile, me inspiraste y la neta mi pregunta es: ¿qué se siente, carnal, representar a una persona que es real? Porque tú eres real, güey. Tú eres auténtico, güey. Tú vienes desde las calles y no aparentas intentar ser nada, carnal. Te admiro y te respeto como no tienes una idea, güey. Me has enseñado mucho, carnal", dijo el actual campeón de UFC.

La emoción fue compartida por Santa Fe Klan, quien también reconoció el esfuerzo y la valentía del peleador en el octágono, además de responder a su pregunta. La interacción no quedó ahí, pues ambos continuaron hablando en el "after party" del evento.

