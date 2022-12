Kylian Mbappé: Conoce la lujosa y millonaria colección de autos que el jugador tiene, pero no puede usar por esta razón

El amor que le tiene Kylian Mbappé a los coches era poco conocido, pero en tiempo recientes salió a la luz que el joven astro del PSG tiene una colección de automóviles en la que cuenta con lujosos y costoso elementos, aunque no los puede usar por una insólita razón.

Con 23 años y millones de dólares en ganancias, el joven campeón del mundo con la Selección Francesa en Rusia 2018 tiene una colección con coches que son de alta gama como un Ferrari 488 Pista y con otros que son más cómodos.

Ferrari 488 Pista: Este modelo puede llegar a valer 600 mil dólares, esto es, poco más de 13 millones de pesos mexicanos. El carro deportivo de la prestigiosa firma italiana cuenta con un motor V8, que le otorga 720 caballos de fuerza.

Mercedes-Benz Clase V: Esta camioneta tiene ocho versiones y en México se vende desde los 921 mil pesos hasta 1,041,900 pesos. Es una camioneta de pasajeros que puede llevar siete pasajeros y por su tamaño es muy cómoda para ir a las concentraciones de la selección, como lo hace Mbappé cuando se une a Francia.

Volkswagen Multivan: Otra camioneta de pasajeros en las que el delantero del París Saint-Germain se puede transportar con comodidad y que tiene un precio aproximado de 1 millón 208 mil 350 pesos mexicanos.

Volkswagen Touareg: Esta camioneta es de una sola versión, la Wolfsburg Edition TDI y su valor es de 1 millón 100 mil 000 pesos mexicanos. Tiene cinco puertas y cinco plazas para que el jugador exMónaco pueda pasear cómodamente.

Volkswagen Tiguan: Uno de los carros más modestos que el goleador francés tiene en su colección, ya que en México el precio de esta unidad va desde los 548 mil 990 pesos hasta los 749 mil 590 pesos.

¿Por qué Mbappé no puede usar sus carros?

Kylian Mbappé tiene una basta colección de coches, sin embargo, el joven de 23 años de edad no puede utilizar ninguno de ellos porque no tiene licencia para manejar y asegura que no le preocupa mucho sacar una, por eso siempre viaja en sus carros, pero con chofer.

aar