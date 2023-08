Leagues Cup 2023: André Jardine pone en aviso al resto de los equipos tras la derrota del América

El América protagonizó la mayor sorpresa en lo que va de la Leagues Cup, pues fueron goleados por el Columbus Crew, sin embargo, lograron avanzar de la fase de grupos como segundo lugar y aunque el desempeño de las Águilas no fue el mejor el técnico puso en alerta todos los equipos.

André Jardine, director técnico del Club América, habló tras el final del partido y aseguró que su equipo no demostró su nivel real de juego, pero que estarán listos para los siguientes compromisos, en donde se verán más fuertes que el lunes.

"Somos todos profesionales acostumbrados a jugar en un club grande, no nos gusta perder de esta forma, para nosotros es un duro golpe, sabemos que el resultado no refleja lo que somos, aprender y luego estaremos más fuertes, es parte del proceso. Luchar con el tiempo para estar más listo, pero de verdad enfrentamos a un equipo bastante sólido para su temporada, nosotros queremos estar bien colectivamente cuanto antes", dijo.

Además, el estratega azulcrema elogió el accionar de su rival de la MLS, no obstante, Jardine reafirmó que lo visto en la cancha no refleja el nivel de juego que puede tener el Club América.

“Hay que reconocer el buen nivel del rival, hicieron buen partido, ubica bien la cancha, presiona los 90 minutos. El análisis determinaba un juego difícil, todavía quiero ver el juego, casi no me gusta ver los juegos (repetición), el marcador no refleja el partido, claro que estuvimos imprecisos”, dijo.

América busca el pase a los octavos de final de Leagues Cup

La fase de grupos de la Leagues Cup llegó a su fin y quedaron definidos los cruces de los 32 mejores, en donde destaca la presencia de Lionel Messi y el Inter de Miami, además de los clubes de la Liga MX que se perfilan como contendientes al título.

América sufrió una derrota de escándalo en su último duelo de la fase de grupos, pero avanzó y pese al tropiezo es candidato para ganar la Leagues Cup. El conjunto capitalino se medirá ante el Chicago Fire en la ronda de los 32 mejores.

De ganar, las Águilas se medirán al rival que saldrá de la llave que mide al Nashville ante el Cincinnati, ambos clubes de la MLS.

