LeBron James dice adiós a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

LeBron James, una de las leyendas del basquetbol hizo una importante revelación sobre su futuro en el deporte. En una reciente entrevista, el alero de los Lakers confesó que no tiene planes de participar en los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

"Realmente no me veo jugando en Los Ángeles. Tampoco me veía jugando en París, así que dentro de cuatro años, no puedo imaginarme jugando", dijo “The King” dejando en claro que su decisión es firme.

La declaración pone fin a las especulaciones sobre su posible retorno al equipo olímpico de Estados Unidos, con el que ha ganado, además de la medalla de oro en París 2024, dos preseas áureas (Beijing 2008 y Londres 2012).

James, quien a lo largo de su carrera ha sido un referente tanto en la NBA como en el “Team USA”, ha sido un pilar fundamental para el basquetbol de su país. Su participación en la justa olímpica siempre ha sido motivo de gran expectación y entusiasmo por parte de los aficionados.

Sin embargo, el jugador de 39 años ha decidido enfocar su atención en otras áreas de su vida y carrera profesional.

El legado de LeBron en el basquetbol

La noticia llega en un momento en el que LeBron James sigue siendo una figura central en la NBA, con los Lakers como uno de los equipos más destacados de la liga. A pesar de sus éxitos continuos, el veterano basquetbolista siente que el momento de retirarse de las competiciones olímpicas ha llegado, quizá reflejando el desgaste físico y mental que conlleva competir a más alto nivel en múltiples frentes.

LeBron James, uno de los jugadores más destacados en la historia del deporte ráfaga, ha cosechado una impresionante cantidad de logros a lo largo de su carrera. Entre sus numerosos triunfos, destacan cuatro campeonatos de la NBA, obtenidos con Miami Heat (2012 y 2013), Cleveland Cavaliers (2016) y los Lakers (2020).

Además, ha sido galardonado con el premio MVP de la NBA en cuatro ocasiones (2009, 2010, 2012 y 2013), ha sido seleccionado para el All-Star Game en 19 temporadas; también marcó su huella en la industria del cine, haciendo su debut en la pantalla grande fue con la película "Space Jam: A New Legacy" (2021), donde asumió el papel principal como él mismo, en una secuela de la clásica película protagonizada por Michael Jordan.

James ha sido un modelo a seguir y una fuente de inspiración para muchas generaciones de jugadores jóvenes. Su habilidad en la cancha, junto con su dedicación y ética de trabajo, lo han establecido como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Sin embargo, el paso del tiempo y las demandas de su carrera profesional están llevando a James a replantear sus prioridades.