LeBron pide atención en revisiones de NBA

LeBron James quedó visiblemente disgustado, luego que los Lakers de Los Ángeles dejaron escapar una oportunidad de oro.

Su frustración no estaba muy centrada en haber dilapidado una ventaja de 20 puntos, o su triple en el ocaso que rebotó del aro con el juego empatado, ni el tiro sobre la bocina de Jamal Murray que le dio el triunfo por 101-99 a los Nuggets de Denver sobre los Lakers el lunes por la noche en el segundo juego de la serie en la primera ronda.

El enojo de James iba más allá. Fue hacia el centro de repeticiones de la NBA en Secaucus, Nueva Jersey. En el fondo de su ira estaba una falta de Michael Porter Jr. que se fue revertida, con la liga explicando que Porter Jr. hizo tan sólo un leve contacto con D’Angelo Russell.

“Siendo honesto, no entiendo qué sucede en el centro de repeticiones”. dijo James, cuyo equipo regresa a Los Ángeles para el tercer duelo el jueves ante un déficit de 2-0. “D-Lo claramente recibe un golpe en su cara en la conducción. ¿Qué (frase obscena) tenemos en el centro de repeticiones? No me hace sentido, no tiene sentido. Me molesta”.

LeBron James tuvo la oportunidad de darle la ventaja a los Lakers de Los Ángeles ampliamente desmarcado para un triple faltando 16 segundos.

“Rebotó hacia afuera”, lamentó James, quien terminó con 26 puntos y 12 asistencias en el Juego 2.

Michael Porter tomó el rebote, y dejó servido a Murray para ganar el partido, un tiro con suspensión sobre Anthony Davis mientras expiraba el reloj.

Durante su descargo, James hizo referencia al partido que se jugó más temprano el lunes, cuando los Knicks de Nueva York se recuperaron en los últimos 30 segundos para un triunfo de alarido sobre los 76ers de Filadelfia, 104-101.

Los Knicks, a falta de 13 segundos, consiguieron el triple de la ventaja a través de Donte DiVincenzo, una posesión que inició cuando le robaron el balón a Tyrese Maxey. Joel Embiid dijo que hubo falta sobre Maxey, también el entrenador Nick Nurse y algunos compañeros intentaron pedir tiempo antes que los Knicks tomaran el balón.

más polémicas. En su informe de los últimos 2 minutos, la liga también indicó que el entrenador de los 76ers, Nick Nurse, intentó dos veces solicitar una pausa, algo que no fue “ni percibido ni concedido por los árbitros” durante la posesión.

Furiosos, los 76ers planeaban presentar una queja respecto al arbitraje luego de caer en un hoyo de 2-0 en la serie posterior a la victoria de los Knicks 104-101 el lunes por la noche. Pero el martes (conversando en TNT luego de ser anunciado como el Jugador Más Mejorado de la temporada en la liga) Tyrese Maxey dio su perspectiva.

“Así es esto. Sucedió. Debemos dejarlo atrás. No podemos lamentarnos ahora. Si nos lamentamos, luego en unos días caeremos 0-3. No queremos estar debajo 0-3. Sabemos que todavía podemos ganar esta serie. Saldremos allá y vamos a demostrarle eso a todos, no sólo a nosotros. Comienza desde hoy, dejando eso atrás”, dijo Tyrese Maxey.