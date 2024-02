Liga MX | Alan Mozo rompe las ilusiones de un pequeño aficionado y se lo compensa de la mejor manera (VIDEO)

En una experiencia creada para los pequeños seguidores del equipo de las Chivas, el hotel de concentración tomó un espacio para cumplir sueños de niños y niñas que tuvieron la oportunidad de conocer y compartir tiempo con sus ídolos del equipo rojiblanco de la Liga MX.

El defensor Alan Mozo destacó por su interacción con uno de los pequeños, con su característico sentido del humor, pues durante el encuentro, uno de los niños, emocionado, le preguntó al futbolista si sabía dónde estaba el 'Piojo' Alvarado.

Desde la distancia, se escuchó una voz que decía "el Piojo no vino". Ante esto, el lateral replicó la información y decidió llevar la situación a otro nivel: "Dijo que no quería venir porque le caías mal". La inocente mentira provocó risas, pero el niño no estaba convencido de que la información fuera cierta.

El exjugador de Pumas decidió remediar la situación y le ofreció al fan la posibilidad de invitar personalmente a Alvarado, llamando en ese momento a su compañero, hasta que este se acercó al emocionado seguidor.

El evento contó con otros jugadores como Cade Cowell, el 'Pocho' Guzmán, 'Oso' González y Antonio 'el Pollo' Briseño, entre otros, quienes también se sumaron a la alegría de los jóvenes aficionados, siendo un momento especial para los niños.

Alan Mozo tuvo un encontronazo con el 'Pocho' Guzmán

Víctor 'Pocho' Guzmán recuperó la confianza y la capitanía en el equipo de las Chivas, lo que lo llevó a compartir abiertamente el estado actual del equipo dentro de los vestidores.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de 'Los Broudys', el mediocampista destacó que se vive un ambiente positivo entre los jugadores. Sin embargo, reveló que esto no siempre fue así, especialmente en lo que respecta a su relación con Alan Mozo.

El mediocampista relató un incidente del pasado durante su etapa en Pachuca que generó tensiones entre él y Mozo. Según Guzmán, el desencuentro ocurrió poco después de colocarse brackets. En un partido contra Pumas, el entonces lateral auriazul, en una jugada inicial, estiró el brazo provocando un fuerte contacto en la boca del exfutbolista de los Tuzos.

En un intento por intimidar al canterano, quien en ese entonces portaba un dorsal de tres cifras, el ahora capitán del Rebaño Sagrado no obtuvo la respuesta que esperaba, pues el joven futbolista respondió con un insulto y salió corriendo antes de que 'Pocho' pudiera responder. Afortunadamente sólo quedó en un malentendido.

Jajajaja pinche Mozo sí es típico mirrey cagapalo pic.twitter.com/UC7fpWnUtO — 13arri (@Le_13arri23) February 9, 2024 "El que me caía bien gordo era Alan Mozo. Me pongo brackets el viernes, tenía mi cita, jugamos el domingo contra Pumas y en la primer jugada del partido, Mozo estira el brazo y me revienta todos los labios", confesó el oriundo de Guadalajara.

