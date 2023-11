Liga MX: Alex Aguinaga, sumamente preocupado después de ser extorsionado y lo revela en un VIDEO

El exfutbolista ecuatoriano de los Rayos de Necaxa, Alex Aguinaga, denunció ser víctima de ataques cibernéticos y tentativas de extorsión. El ahora comentarista tomó la decisión de hacer público este episodio a través de sus redes sociales.

En un video, el exjugador expresó su preocupación y angustia ante la situación que está enfrentando. "Estoy sufriendo de un ataque cibernético, están utilizando imágenes y videos truqueados para extorsionarme, no es un tema menor", señaló Aguinaga en el video.

En sus declaraciones, Aguinaga hizo un llamado para tomar mayores medidas al recibir mensajes o contenido sospechoso a través de las redes sociales y otras plataformas digitales, pidiendo a la comunidad en general protegerse de posibles virus, malware y amenazas similares que puedan poner en riesgo la seguridad de sus datos y la integridad de sus dispositivos electrónicos.

La seguridad en línea y la protección contra ciberataques se han convertido en un tema de creciente importancia en la era digital, y en estos casos, destacan la necesidad de estar alerta y tomar medidas para proteger la privacidad en la red.

Ciclista mexicana sufrió hackeo por Instagram

La ciclista mexicana, Daniela Gaxiola, se convirtió en víctima de un ciberataque que le hizo perder su identidad, por medio de la plataforma de Instagram, los hackers se apoderaron de su cuenta, reemplazando su perfil por el de la princesa árabe Hind bint Abdulrahman Al-Saud.

La atleta compartió su experiencia en una entrevista con Infobae México y mencionó que cuando abrió la aplicación, se encontró con un aviso de error inusual y un único botón que decía "Aceptar", sin pensarlo mucho, presionó la opción y en ese momento su cuenta fue secuestrada.

"Le di aceptar y en automático me sacó de mi Instagram. Busqué mi cuenta y ya no existía por ningún lado. Aunque un amigo me comentó que sí había podido ver las conversaciones con él", agregó la deportista.

No conformes con tomar el control de su cuenta, los hackers procedieron a realizar cambios significativos en el perfil de Gaxiola; eliminaron la mitad de las fotos de la atleta y comenzaron a subir imágenes de personas árabes, además de modificar la descripción de su cuenta.

Actualmente, la ciclista ya tiene el poder de sus cuentas, aunque sólo pudo recuperar una parte de sus fotografías.

