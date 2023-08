Ronaldinho otra vez podría ir a la cárcel por una insólita razón que ni el se imaginaría

La empresa brasileña '18kRonaldinho' está en el ojo del huracán después de ser demandada por la abultada cifra de 61.2 millones de dólares en daños materiales y morales. La implicación del exfutbolista Ronaldinho en este turbio asunto es que fungía como 'embajador' de la empresa.

Según fuentes cercanas a la investigación, la demanda fue presentada por un grupo de inversores que afirman haber sido víctimas de una estafa piramidal. La demanda alega que la compañía cometió un fraude en criptomonedas a gran escala.

Supuestamente, el proyecto prometía rendimientos diarios superiores al 2% a través de inversiones en criptomonedas, atrayendo a inversores con la presencia de Ronaldinho como rostro público de la marca. La fachada de esta empresa era en principio una comercializadora de relojes y joyas.

El exfutbolista se encuentra ahora bajo escrutinio debido a su vínculo con '18kRonaldinho'. Las autoridades están investigando la naturaleza de su relación con la empresa y si tenía conocimiento de las actividades fraudulentas.

Ronaldinho declara ser víctima de este caso

Los abogados de Ronaldinho han emitido una declaración en la que afirman que el futbolista no estaba al tanto de las actividades ilegales, sin embargo el atleta no no se presentó ante la Comisión Parlamentaria de Investigación, por lo que levantó más especulaciones sobre su posible participación.

Roberto de Assis Moreira, quien es su hermano y representante, asegura que Ronaldinho es una víctima más de la presunta estafa y que el nombre e imagen del exfutbolista del Querétaro no fue autorizada para el uso de la compañía.

La defensa de Ronaldinho argumenta que al igual que los inversores afectados, el astro brasileño también ha sido un afectado de las acciones. Las autoridades continúan investigando las acusaciones de fraude y analizando la documentación relacionada con el caso.

Dinho fue convocado a una segunda audiencia, ya que su ausencia en la primera se debió a un problema de logística para poder viajar a la capital brasileña, excusa que no fue tomada en cuenta y tendrá que atender el llamado, sino, se hará uso de la fuerza.

“El martes no compareció, retrasamos la fecha bajo la advertencia de que una nueva ausencia provocaría una petición de conducción coercitiva y es lo que la presidencia de esta CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) está determinando en la mañana de este jueves”, afirmó el diputado Ricardo Silva

mmt