Liga MX | Alexis Vega revela su sentir en Toluca y los chivahermanos se podrían ofender

El delantero de Toluca, Alexis Vega, compartió su estado de ánimo después de recuperarse de los problemas que le aquejaban en la rodilla derecha. El jugador de los Diablos Rojos reveló que en su etapa final con Chivas, no pudo regresar al terreno de juego porque no lograba salir de esta lesión.

El futbolista escarlata se mostró molesto por los comentarios que ha recibido respecto a su nivel físico y futbolístico derivado de este periodo de tratamiento que no le había permitido mostrar su mejor faceta, aunque mencionó en reiteradas ocasiones que se encuentra feliz en su actual equipo.

"Mucha gente habla y se ponen muchas cosas sobre mi rodilla, es verdad que es una rodilla lastimada, con tres cirugías, hasta en Chivas los últimos partidos jugaba con mucho dolor, ahora con Toluca he estado muy feliz porque no me ha dado ninguna molestia", expresó Vega.

Además, el jugador expresó su alegría por completar 90 minutos de juego durante la victoria de Toluca sobre Santos, en especial, después de tener tantas complicaciones para poder volver al terreno de juego en la Liga MX.

La verdad que me encuentro muy bien, fueron muchísimos partidos este mes, pero contento, trabajando, también muy feliz, disfrutando mucho Alexis Vega / TUDN

Alexis Vega detalló el riguroso régimen de cuidado que sigue para evitar recaídas y los entrenamientos especiales que tiene con el equipo mexiquense para fortalecer aún más su rodilla e impedir que regrese cualquier mínima molestia que lo pueda dejar de nuevo en el banquillo.

Alexis Vega regresa a la convocatoria del Tricolor

El anuncio de la lista de jugadores contemplados por Jaime Lozano a la Selección Mexicana, para la Nations League generó mucha controversia debido algunos nombres nuevos y en particular, la inclusión de Alexis Vega a pesar de sus pocos minutos y polémicas.

El futbolista citadino ha causado diversas opiniones respecto a su rendimiento en los últimos meses, sobre todo, al lograr un lugar en la convocatoria. Esta decisión llama la atención, dado que el jugador no ha mostrado un nivel futbolístico que respalde su presencia en el representativo nacional.

La última aparición del delantero de los Diablos fue en septiembre del 2023, la cual, también fue cuestionada sobre su rendimiento. A pesar de ello, el técnico mexicano parece estar dispuesto a arriesgarse por jugadores que en su momento fueron parte de su base, a pesar de que actualmente no atraviesen su mejor momento..

Jaime Lozano incluye a Alexis Vega en la convocatoria de la Selección Mexicana Foto: Mexsport

mmt