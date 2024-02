Liga MX | Alexis Vega reconoce que en su última etapa con Chivas se encaraba con aficionados

La relación de Alexis Vega con los aficionados de Chivas no terminó de la mejor manera, pues el delantero aseguró que se llegó a encarar con algunos de ellos, todo por el tema de la supuesta indisciplina en la que el extremo incurrió en la Liga MX.

En una charla con Jesús Angulo, el ahora elemento del Toluca señaló que encaró a algunos aficionados de las Chivas que bromeaban con él sobre la fiesta que terminó por fracturar su relación con la institución rojiblanca.

"Mucha gente después de lo de la indisciplina, salía a comer a la plaza y me pedían una foto y ahí mismo como queriendo coterrear me decían: 'Me hubieras invitado a la fiesta'. Yo ya estaba fastidiado y los encaraba y les decía: '¿Cuál fiesta? ¿Usted sabe, tiene pruebas o por qué lo dice?' Con varios me llegué a encarar", reveló Vega.

El delantero asegura que la indisciplina no fue tan grave como los medios y redes sociales quisieron hacer parecer, Vega lo reitera varias veces en la plática con Jesús Angulo, además que enfatizó que la afición se cree todo lo que le cuenta.

"La gente no sabe y no salí a hablar porque no le tengo que dar explicaciones a nadie, solamente yo sé lo que pasó, pero sí fue un momento complicado porque inventaron muchísimas cosas y a la gente se cree todo lo que ve en redes sociales y no sabe la realidad", apunta.

El futbolista de 26 años de edad agrega que no le debe "explicaciones a nadie, solo yo y los que separaron del equipo sabemos qué fue lo que pasó, no fue nada de lo que pusieron en redes sociales, Hablamos con Chivas de todo lo que pasó y todo lo que pusieron era mentira".

"Cosas que yo me voy a quedar, porque si te digo una cosa y otra puede que crean o no o pasen más problemas. Yo estoy tranquilo en ese tema, mi familia está bien, yo estoy bien",

Alexis Vega añade que Chivas lo separó poco tiempo debido a que la indisciplina fue menos grave de lo que reportado, incluso por eso tuvo acción con el equipo en la recta final del torneo pasado, antes de salir al Toluca.

"Estuvimos un tiempo separados, pero después nos reintegraron al grupo. Como fue más tranqui de lo que pusieron, nos incorporaron con el equipo después de semana y media... Al final terminé jugando, no de titular, pero tuve minutos y todo",

