Liga MX: Audio del León vs América ventila lo sucedido tras el penalti al minuto 95 (VIDEO)

América obtuvo un polémico triunfo sobre el León en la Jornada 6 del Clausura 2024 de la Liga MX y este martes la Federación Mexicana de Futbol reveló los audios en los que el VAR determinó que había penalti en favor de las Águilas.

Estaba el tiempo agregado en el cotejo entre Panzas Verdes y Millonetas, cuando al 95', y después de una revisión en el VAR, el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló mano de Stiven Barreiro y decretó penalti para los capitalinos.

En su cuenta de X, antes Twitter, la FMF compartió audios y videos de la jugada para explicar "con todo detalle en pro de la transparencia de nuestro arbitraje".

"A los 93 minuto de juego y después de realizarse un tiro de esquina dentro del área penal de León, se produce una disputa aérea entre dos jugadores, en la cual el defensa 21 de León salta con su mano en una posición antinatural, asumiendo un riesgo con esta acción", inicia el video.

#VARLigaMX | J6 | Audios y video de la jugada de la jornada, listos ✅



Lo que ustedes vieron en la pantalla o en el estadio, durante el partido entre @clubleonfc y @ClubAmerica, aquí se los explicamos con todo detalle en pro de la transparencia de nuestro arbitraje.

Así fue la conversación en el VAR

VAR: Déjame ver una posible mano.

AVAR: Después la juega el portero.

Árbitro: Veo una mano de referente, no veo nada raro.

VAR: Regrésame tantito, ahí despacio, alto, aquí quiero verla.

Árbitro: Tiene la mano en la espalda del jugador.

VAR: Ahí cuadro por cuadro, regresa tantito, despacio, muy despacio.

Árbitro: Nadie me pide nada en cancha, pero de todos modos revísala, por favor.

VAR: Gol izquierdo, dame tiempo libre, gol izquierdo, gol izquierdo.

AVAR: Está en juego.

Árbitro: Brinco natural, veo una mano de referencia.

VAR: No, es que aquí tengo mano, despacio, ahí una atrás, esa, necesito limpiarla bien.

AVAR: Posible salida de balón.

VAR: Ahí es más cabeza y no está clara la mano.

AVAR: ¿Quieres tiempo?

VAR: No, ya no, aquí se ve más cabeza, espera.

AVAR: Marco danos tiempo por favor, estamos checando la posible mano.

Árbitro: Dale, dale, dale, revisa.

VAR: Alto, gol izquierdo, más, más, más, ahí esta sí es mano.

AVAR: En el program no me han pasado nada.

VAR: Ahí, alto. Marco te recomiendo revisión en campo por posible penal por mano. Congélala en el punto de contacto y ahí le vamos a ir dando porque tenemos pocos elementos. que sean muy claros.

Árbitro: Ok, ahí está.

VAR: Espérate, vamos a jugar un poco atrás y adelante.

Árbitro: Dale para atrás. Ok, él abre la mano. ¿Y sí le pega en la mano?

VAR: Sí.

Árbitro: Ah, pero le pega en la cabeza.

VAR: Primero en la mano, aquí mano del verde y después viene hacia adentro el balón a la cabeza, le rueda por la mano.

Árbitro: ¿Tienes otra toma? Esa es buena, a ver, dale la otra. Ahí está, esta puede ser la mano. ¿Tienes otra más?

VAR: Dale esta.

Árbitro: Esta puede ser buena, dale.

VAR: Ahí está la mano.

Árbitro: Esa es la mano, ahí congélamela, esa es mano, ¿es del 2 Barreiro, verdad?

VAR: Sí.

Árbitro: ¿Número 2?

VAR: Sí.

Árbitro: Ok, yo te digo.

VAR: 21.

Árbitro: No hay tarjeta porque es un centro, ¿de acuerdo? Ponme el número del jugador.

VAR: Número 21, Marco.

Árbitro: Correcto. Listo, voy a salir con penal.

VAR: De acuerdo.



