Liga MX | Alexis Vega ya tuvo su primera fiesta en Toluca y hasta armó un video con una banda

Alexis Vega no sale de una cuando ya está en otra, pues ya tuvo su primera fiesta como jugador del Toluca y fui visto con una banda de música regional en un video que está recorriendo las redes sociales y dejando muchas opiniones sobre el jugador de la Liga MX.

Vega, quien llegó a los Diablos Rojos luego de una fiesta en Chivas que lo relegó del equipo, ha tenido una carrera marcada por escándalos extra cancha y en sus primeros días como futbolista choricero ya está dando de qué hablar.

Aunque en el video que sale en redes no se ve que el jugador incurra en un tema indisciplinado, aficionados han realizado diversas criticas sobre el actuar de Vega, quien no tiene todavía fecha exacta sobre su debut con el equipo que lo vio nacer como profesional.

"Qué tal, amigos. Me encuentro con el grupo Alto Nivel, se los recomiendo mucho. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones de parte de su amigo Alexis Vega", comenta Vega en el video que recorrer sus redes sociales.

Va a pasar otra vez, va a pasar otra vez 😳



Alexis Vega el fin de semana con el grupo ‘Alto Nivel’, no hay indisciplina de Vega aún, pero el jugador mexicano no se ayuda en plena fiesta.



¿Se repetirá la situación? #AlexisVega #Toluca pic.twitter.com/E8houvwWcg — TVC Deportes (@TVCDeportes) January 29, 2024

Se filtra millonario sueldo de Alexis Vega en Toluca

Se rumora que para poder llegar al Toluca el delantero Alexis Vega aceptó reducir su salario, esto para que el traspaso no se cayera y no se quedara en Chivas, que no lo tenía considerado por el proyecto del director técnico argentino Fernando Gago.

El oriundo de la Ciudad de México fue notificado de que no entraba en planes con el Rebaño, situación que lo impulsó a él y a su representante, Alejandro López, a buscar salida en otro club. El destino fue ser el club donde el jugador debutó en la Liga MX en el Clausura 2016. No obstante, su regreso implicaría un sacrificio financiero importante.

Se reporta que Vega accedido a reducir su sueldo en un 30%, olvidando los 2.5 millones de dólares anuales que percibía con el equipo rojiblanco. Su retorno a Toluca implicaría ganar aproximadamente un millón 300 mil dólares al año, menos de la mitad de su salario anterior.

aar