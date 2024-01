Santiago Giménez vive su peor momento en Europa y su mensaje es desgarrador

El arranque de año no ha sido el mejor para Santiago Giménez, quien este fin de semana falló un penalti que le pudo dar la victoria al Feyenoord sobre el Twente y se alejó de la pelea por el título de goleo de la Eredivisie.

El domingo el ariete tricolor erró la pena máxima en el empate sin goles de su equipo, que lo pone en una situación difícil para refrendar su campeonato, pues están a 12 unidades del líder PSV, en donde juega el también mexicano Chucky Lozano.

Santiago Giménez durante un partido con el Feyenoord Foto: Instagram de Santiago Giménez

Santi es sublíder de goleo del futbol neerlandés con 19 dianas, una menos que Vangelis Pavlidis, quien comanda la lista, pero no se puede confiar si quiere el reconocimiento individual, pues incluso corre riesgo de verse superado por el tercer lugar Luuke de Jong (17 goles).

"Estoy listo para seguir adelante... en esta situación. Por supuesto que sé que no soy el mismo Santi al que todos se han acostumbrado desde el principio. Tengo que volver allí", señaló el mexicano para ESPN.

El canterano del Cruz Azul es autocritico y asegura que sus últimas actuaciones para nada se parecen a lo que nos tiene acostumbrado desde que se fue a Europa, en donde brilla con luz propia dentro del cuadro de Rotterdam.

De la misma manera, Santi Giménez comentó que su penalti fue una gran oportunidad desperdiciada, pero aseguró que se levantará y que lo intentará de nuevo, para tranquilidad de los aficionados del Feyenoord, que tienen gran apreció por el delantero mexicano.

"Los aficionados siempre están ahí para mí, me siento triste porque he fracasado para ellos. Fallé una gran oportunidad y eso seguirá en mi cabeza por el resto del día. También soy un ser humano. Esta noche lo tendré difícil, pero mañana me levantaré de nuevo y volveremos a trabajar para ello. Los aficionados no tienen que preocuparse", dijo.

Con más de 10 puntos de desventaja, el Feyenoord y Santi Giménez parece que se concentrarán en la Europa League, luego de fallar en la Champions League, además de enfocar esfuerzos en también en la copa nacional.

"Todavía tenemos la copa y la Europa League. Tenemos que seguir compitiendo hasta el final y tengo que estar listo. Voy a hacer todo lo posible al respecto", agregó el delantero de la Selección Mexicana.

aar