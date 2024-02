Liga MX | André Jardine rompe el silencio después de la salida de Leo Suárez a Pumas (VIDEO)

El brasileño André Jardine, entrenador del América, manifestó su punto de vista después de la salida de Leo Suárez a los Pumas para lo que resta del Clausura 2024 de la Liga MX.

El estratega de las Águilas dejó en claro que dieron la facilidad de que el extremo argentino saliera de Coapa, pues su intención es tener más minutos y él no se los puede prometer.

"Es un jugador querido por todos y si se quedaba era de gran importancia. Ahora vimos por el jugador, si quería ir a otro lado o ser feliz aquí. Quería jugar aquí, pero no sé si todos los minutos que él quería, respeto su posición y decidió irse a otro lado. Que sea muy feliz, lo apoyaremos", declaró el timonel del América en conferencia de prensa.

En el mismo tenor, André Jardine expresó que es primordial que los jugadores que formen parte de la escuadra azulcrema estén convencidos de que pertenecen a la mejor institución de la Liga MX.

"Tiene sus bondades, destellos, sueños y nosotros entendemos a cada jugador. Estamos siempre abiertos y más de una vez dije que el que esté aquí debe ser cien por ciento feliz y convencido que está en el mejor club", ahondó el brasileño.

Las estadísticas y logros de Leo Suárez con el América

Leo Suárez llegó al América en el Torneo Clausura 2020 para reforzar a los entonces dirigidos por Miguel Herrera, que un certamen antes perdieron la final de la Liga MX frente al Monterrey.

Durante su estadía con las Águilas, el extremo argentino sumó 12 goles y la misma cantidad de asistencias en 87 compromisos oficiales con el equipo en toda clase de justas.

Su primer y único trofeo con el América lo ganó el pasado 17 de diciembre, cuando los dirigidos por André Jardine derrotaron a los Tigres de la UANL en la final del Apertura 2023 de la Liga MX.

América se quedó cerca de fichar a Juan Escobar

Elvio Rojas, representante del paraguayo Juan Escobar, reveló en entrevista con Radio Uno que la tarea de ubicar al defensa guaraní en un equipo de la Liga MX no fue nada sencilla, debido al interés de hasta 14 clubes mexicanos.

En la misma entrevista con el medio sudamericano, el agente del 'Patrón' aseguró que el América estuvo muy cerca de fichar al exzaguero del Cruz Azul, pero finalmente fue el Toluca quien se aseguró de contar con los servicios del seleccionado de Paraguay.

"De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no me llamaron, no conocen su contrato. Con el América estuvimos muy cerca”, afirmó el portavoz en sus declaraciones con la radio paraguaya.

