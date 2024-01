Liga MX | Estrella del América revela la razón con la que André Jardine lo convenció de quedarse en Coapa

Tras la consagración del Club América como campeón del Apertura 2023 de la Liga MX, la directiva recibió una propuesta por parte de Necaxa para sumar a sus filas a Salvador Reyes ; contra todos los pronósticos, el defensa rechazó la oferta y decidió permanecer con los azulcremas.

El lateral izquierdo confesó los detalles detrás de su decisión, debido a una charla que tuvo con el estratega brasileño André Jardine. Según el propio futbolista, la conversación fue determinante para quedarse con las Águilas y luchar por un lugar en la plantilla.

"Me dio la idea que tiene sobre mí, me platicó que vienen muchos partidos, dos torneos, muchas jornadas dobles. Me dijo que me quería aquí y escucharlo del entrenador te da confianza. Eso me puso en una perspectiva de que si él me quiere, yo me quedo", expresó Reyes, destacando la importancia del respaldo de su técnico.

Salvador Reyes, previo al partido contra Querétaro 🦅 pic.twitter.com/jyhsfRsrRa — Club América (@ClubAmerica) January 19, 2024

El propio defensor confesó que pese a las tentadoras ofertas, su motivación y confianza aumentaron después de su dialogo con el timonel del América, lo que se tradujo en un buen desempeño en la primera jornada de la Liga MX, pues consiguió un doblete en la victoria del América sobre los Xolos de Tijuana.

"Gracias a Dios me fue muy bien el primer partido, estoy feliz, quiero aportar mucho al equipo", manifestó el zaguero, junto a su deseo de contribuir al éxito del equipo en el Clausura 2024.

Chava Reyes asegura más títulos para el América

En una conferencia de prensa, Salvador Reyes compartió sus impresiones sobre el estado actual del Club América, pues aunque el equipo podría tener bajas importantes, el defesa aseguró a la afición que no hay motivos para preocuparse, ya que el objetivo del equipo sigue siendo el mismo.

"El grupo está tranquilo, trabaja a full; esas decisiones serán más de directiva y cuerpo técnico. Siempre habrá un plantel que luche por el título, debe ser así en América, y vamos a pelear por el bicampeonato", declaró el futbolista de 25 años.

¡Mañana todos al Azteca!



Todo listo para recibir al CAMPEÓN 👑#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/t2Gy77FLTi — Club América (@ClubAmerica) January 19, 2024

Reyes mencionó que existe comunicación constante entre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, haciendo énfasis en que comparten la visión para el club y se enfocan en conseguir todos los títulos de las competencias que se vayan presentando.

"Hemos hablado en el grupo tanto directiva, cuerpo técnico y jugadores. Tenemos la idea clara, que es hacer un equipo de época, visualizamos los títulos que tenemos a cierto, mediano y largo plazo. El título más importante es el que viene, estamos enfocados en Liga y Concachampions", afirmó.

mmt