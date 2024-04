Liga MX | Aseguran que en Chivas ya no soportan al Chicharito Hernández por falta de humildad (VIDEO)

Javier Hernández es el refuerzo estrella de Chivas para el Clausura 2024. Sin embargo, su desempeño en el equipo hasta la Jornada 15 ha sido bastante discreto, ya que sólo suma una anotación y parece que la relación entre Chicharito y el club rojiblanco no es la más armoniosa, según declaraciones de Carlos Hermosillo, quien afirmó que al jugador le falta humildad y que en Verde Valle "no lo soportan".

Después de 14 años de experiencias en Europa, Hernández decidió regresar a Chivas, equipo donde inició su carrera profesional.

El gol más reciente del "Chicharito" con el Guadalajara (antes de que volviera al equipo) se remontaba al 27 de marzo de 2010, contra Santos. Curiosamente, 14 años después, en la jornada 14, volvió a marcar un gol, esta vez frente a Puebla, lo que desató la euforia de la afición. A pesar de este acontecimiento, no todo parece ir sobre ruedas dentro del equipo tapatío.

“(Chicharito) tiene que tener mucha mayor humildad porque yo ya me entere que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo. Podrá ser figura, pero hay que ser humilde”, comentó el ex delantero y leyenda del Cruz Azul.

Carlos Hermosillo pone en duda humildad del 'Chicharito'

El exfutbolista del Real Madrid ha disputado únicamente cinco partidos con Chivas y se ha ausentado en otros 8 debido a lesiones. Durante una aparición en el programa La Última Palabra, Carlos Hermosillo reveló que el delantero no mantiene una buena relación con sus compañeros en el equipo.

Hermosillo elogió la calidad futbolística de Hernández, destacando sus movimientos excepcionales dentro del área debido a su instinto goleador. No obstante, hizo hincapié en la necesidad de que "Chicharito" demostrara una mayor humildad, ya que, según reveló, no es bien visto por sus compañeros en el vestuario, quienes incluso le tienen cierto temor. Aunque el exjugador del Rebaño Sagrado evitó afirmar que el delantero trata mal a sus compañeros, sí mencionó que su trato hacia ellos no es el mejor.

Chivas, cerca de entrar a la Liguilla

En la actualidad, Chivas se sitúa en la octava posición de la tabla con 25 puntos, empatados con Tigres y Pachuca en la clasificación del Clausura 2024.

Al parecer, Javier Hernández no ha regresado al equipo como aquel carismático jugador que captó la atención del Manchester United cuando lo fichó.

Según las declaraciones de Hermosillo, los jóvenes en el equipo parecen tenerle miedo a Chicharito, indicando que su personalidad y actitud actual no reflejan la misma imagen positiva y carismática que lo caracterizaba en el pasado.

