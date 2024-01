Liga MX | El Chelís arremete sobre la supuesta infidelidad de su esposa con una leyenda del Puebla

El exentrenador en la Liga MX José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como 'Chelis', se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a una supuesta infidelidad de su esposa con una de las últimas leyendas del Puebla.

Como pasa en redes sociales, surgen rumores sobre el futbol mexicano y el último enredó al 'Chelis', pues dicen que su esposa sostiene un romance con el Ruso Zamogilny, exjugador de La Franja y exauxiliar de Solá en el club poblano.

A varios internautas les pareció gracioso hacer bromas sobre este hecho, pero no contaban con que el 'Chelís' no se quedaría callado y respondió a una mensaje en X, antes Twitter, de una persona que comentó sobre el tema.

Un usuario, escondido en el anonimato de las redes, indicó que el Ruso Zamogilny tuvo algo que ver con la esposa del 'Chelís', quien contestó; "Que naco eres".

El rumor en redes creció tanto que el propio Ruso Zamogilny entró a la conversación y utilizó su cuenta en X para asegurar que en internet "se van a decir muchas cosas que no son verdad" y que la teoría que tiene una aventura con la esposa del comentarista de ESPN es "una estupidez".

El exjugador del Atlas dejó ver que él y su familia tiene una buena relación con la de José Luis Sánchez, además que no tiene más que buenas palabras para el exDT. "Con las familias no se vale. Nuestras esposas siguen en contacto, tienen una buena amistad y para Chelís yo solo tengo palabras de admiración y aprecio".

"Yo no tengo problema con que me insulten a mi, yo aguanto vara porque sé que al ser una figura pública quedo expuesto a los comentarios de la gente con mi trabajo y mis actitudes. No está bien pero es parte del show", se lee.

Hoy en día analista de TUDN, el Ruso asegura que él puede soportar los insultos, pues se expone a eso por el medio en el que trabaja, pero la línea se pinta cuando las usuarios se meten con las familias y en temas personales.

"Ahora, me parece detestable, de muy mal gusto que involucren y hablen mal de una señora que conocemos, respetamos y apreciamos mucho en mi familia", indica.

Querido Cesar, en las redes se van a decir muchas cosas que no son verdad. Es una estupidez eso. Yo no tengo problema con que me insulten a mi, yo aguanto vara porque sé que al ser una figura pública quedo expuesto a los comentarios de la gente con mi trabajo y mis actitudes. No… https://t.co/g5KWDLGgI4 — Damián Zamogilny®️ (@RusoZamogilny) January 28, 2024

