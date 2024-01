Liga MX | 'Chicharito' ya marcó su primer golazo con Chivas y dejó boquiabiertos a todos (Video)

Javier 'Chicharito' Hernández dio muestras de su calidad y olfato goleador este martes al anotar su primer gol con Chivas desde su regreso a la Liga MX.

En redes sociales circula un video del delantero tapatío en el entrenamiento del Guadalajara. Al final del clip se observa la espectacular anotación que consigue el exatacante del LA Galaxy.

Charal Cisneros compartió estas imágenes del entrenamiento que hizo con Chicharito. Ambos en la parte final de la recuperación por lesión de rodilla. pic.twitter.com/fMC8rqmGN4 — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) January 30, 2024

El 'Chicharito' Hernández colocó el esférico en el ángulo tras sacar un espectacular disparo de zurda tras recibir un pase de Carlos Cisneros, el compañero con el que el goleador histórico de la Selección Mexicana realizó algunas actividades en el entrenamiento.

El ariete de 35 años de edad trabaja para estar listo lo más pronto posible para volver a jugar en la Liga MX 14 años después de su salida a Europa, donde defendió las camisetas del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

Javier Hernández Balcázar volvió a Chivas después de haber culminado su etapa con el LA Galaxy, equipo de la MLS en el que militó en los últimos cuatro años.

¿Cuándo debutará 'Chicharito' en la Liga MX?

El 'Chicharito' Hernández se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado que sufrió en junio pasado, motivo por el cual no pudo debutar con Chivas en el juego de la Jornada 3 de la Liga MX contra los Xolos de Tijuana.

En aquel momento, el LA Galaxy reportó que el tiempo estimado de recuperación del goleador mexicano sería de ocho meses, por lo que para febrero estaría disponible nuevamente.

Sin embargo, el esperado estreno del 'Chicharito' con el Rebaño Sagrado en su segunda etapa en la Liga MX se daría hasta el próximo 2 de marzo, cuando los rojiblancos visiten al Cruz Azul en el marco de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2024.

Foto: X de Chivas @Chivas

'Chicharito' luce prepotente durante una entrevista

El delantero de las Chivas, Javier 'Chicharito' Hernández, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales por su respuesta en una entrevista, la cual se hizo viral porque usuarios consideran que la actitud del delantero es prepotente.

En charla con el medio Claro Sports, Hernández respondió a una pregunta del comunicador Toño Moreno, pero lo hizo de manera ácida, con caras, lo que le ha valido criticas. "¿Cómo te ves lo que dejaste, lo que hiciste?", cuestionó el periodista, quien quería saber cómo evaluaría el jugador su carrera en Europa.

"No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, y a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, yo por eso no estudié, para perseguir una pelota y no pa’ calificaciones. Entonces no", dijo Hernández de una manera agresiva y grosera.

EVG