Liga MX | Chicharito Hernández luce prepotente en entrevista y es duramente criticado en redes

El delantero de las Chivas Javier Chicharito Hernández se ha convertido en tema de conversación en redes sociales por su respuesta en una entrevista, la cual se hizo viral porque usuarios consideran que la actitud del delantero es prepotente.

En charla con el medio Claro Sports, Hernández respondió a una pregunta del comunicador Toño Moreno, pero lo hizo de manera ácida, con caras, lo que le ha valido criticas. "¿Cómo te ves lo que dejaste, lo que hiciste?", cuestionó el periodista, quien quería saber cómo evaluaría el jugador su carrera en Europa.

"No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingonsísimo, y a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, yo por eso no estudié, para perseguir una pelota y no pa’ calificaciones. Entonces no", dijo Hernández de una manera agresiva y grosera.

Lo dejó dañadísimo el Dreyfus JAJAJAJA a la defensiva siempre como naco. pic.twitter.com/gxAdsWh5mZ — El Rey (@MrReyKing) January 30, 2024

Aficionados y personas en redes sociales han saco sus conclusiones sobre la manera de actuar del Chicharito, la cual no es nueva y lleva ya unos años de esa manera, incluso hay quienes se atreven a decir que la culpa del cambio de actitud de Javier es de Diego Dreyfus.

"Chicharito toma cualquier pregunta como una ofensa, por eso mejor recurre a las groserías y a responder absolutamente nada, típico de alguien que trae máscara de felicidad delante de la la frustración", se lee en un mensaje de redes sociales.

Chicharito promete "jalar parejo" a sus compañeros

Con lágrimas en los ojos, Chicharito Hernández fue recibido por sus compañeros de Chivas, empezando por el capitán, Víctor 'Pocho' Guzmán, en el vestidor del Estadio Akron. El 'hijo pródigo' agradeció a los jugadores por estar en su bienvenida.

"Les quiero agradecer que estén aquí cabr... Sé la chin... que es lo que vivieron el viernes y no tienen ni la obligación de estar acá; de todo corazón, gracias. Créanme que aquí vamos a jalar parejo. Lo que pase lo disfrutaremos, porque lo más importante es el futbol y lo que nos ha dado", refirió el jugador tapatío.

"Estoy bien feliz de estar aquí cabr... y de estar aquí con ustedes. Vamos a jalar parejo", dijo Hernández en su presentación oficial con Chivas en el Estadio AKRON.

