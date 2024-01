Neymar, en otro escándalo; ella es la hermosa modelo que asegura tener un hijo de él

Como ya es toda una costumbre, Neymar está envuelto en otro escándalo extracancha, luego de que salió a la luz que le pidió una prueba de ADN a una famosa modelo brasileña que afirma estar embarazada de él.

El sitio brasileño LeoDias reportó que el actual futbolista del Al-Hilal será padre por tercera vez, en esta ocasión junto a la modelo e influencer Amanda Kimberlly, quien asegura dicho medio que fue amante del exjugador del PSG.

¿PADRE POR TERCERA VEZ?



Según medios brasileños, Neymar habría recibido con "alegría" la noticia y estaría esperando que nazca el bebé para realizarse pruebas de ADN.



Sería fruto de una relación con la modelo Amanda Kimberly, quien habría sido su amante hace algunos meses. pic.twitter.com/o9aTyxMiAf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 30, 2024

"La familia de Neymar recibió la noticia con alegría, sin discordias, y el jugador está esperando que nazca el bebé para realizarse las pruebas de ADN", señaló al respecto LeoDias.

El citado medio local también informó que el bebé nacerá en mayo próximo, mes en el que Ney sabrá si él es el padre biológico.

Davi Lucca y Mavie son los dos hijos que tiene hasta el momento Neymar. A su primogénito lo procreó con Carolina Dantas, su gran amor de la adolescencia. A Mavie la tuvo con la modelo Bruna Biancardi en octubre del año pasado.

¿Quién es la modelo Amanda Kimberlly?

Amanda Kimberlly es una influencer y modelo brasileña que colabora con varias marcas de Brasil. A pesar de que el contenido que publica no es abundante, tiene más de 300 mil seguidores en sus redes sociales.

Kimberlly, de 22 años de edad, se dio a conocer el año pasado después de participar en el programa "Are You The One?" de la cadena MTV, el cual está enfocado en jóvenes brasileños que buscan pareja.

Medios locales señalan que la joven modelo es una persona solidaria y que participa en el Proyecto Gaia, mismo que ayuda a personas necesitadas y que no tienen hogar por medio de la donación de alimentos y ropa.

Neymar sorprende con su cambio de look

El futbolista brasileño Neymar ha estado inactivo con el Al-Hilal a raíz de una fuerte lesión, la cual ha derivado en un cambio muy notorio en su físico, mismo que sorprendió en redes sociales luego de su visita a Brasil.

En su país natal, el atacante de 31 años de edad lució un físico al cual los aficionados no están acostumbrados, lo que provocó alarmas, ya que se ve subido de peso, notorio en su cara y abdomen.

Neymar se dio cita en la fiesta de cumpleaños de la estrella Romario, campeón mundial con la Verdeamarela en Estados Unidos 1994. Las redes explotaron por la pinta del crack brasileño, quien aqueja una rotura de ligamento cruzado y de meniscos.

