Un día después de la salida de Joao Rojas del Monterrey, líder de la Liga MX, se generó la polémica luego de que se filtró un mensaje del futbolista ecuatoriano hacia sus excompañeros de Rayados, mismo en el que explota contra el entrenador argentino Fernando Ortiz.

En el texto que el sudamericano envió al resto de los jugadores por WhatsApp acusa al 'Tano' de no haber tenido el valor para decirle de frente que se tenía que ir del club.

El mensaje que envió Joao Rojas en el grupo de Rayados.



Info exclusiva de @WillieGzz



¿Qué opinan? pic.twitter.com/zkL1cFk5g7 — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) January 30, 2024

"Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma que hasta lo considero humillante. Por eso, este mensaje va aquí, para todos, así como lo hizo él en el camerino. Que bueno que de frente puedo decir lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir. Abrazo, los quiero y que Dios los guarde siempre", dice la parte del mensaje en la que Joao Rojas arremete contra el 'Tano' Ortiz, quien por segundo torneo consecutivo de Liga MX está al frente del Monterrey.

El periodista regiomontano Willie González fue el encargado de filtrar el controvertido mensaje que el ecuatoriano compartió en el grupo de WhatsApp de los Rayados.

Para quien el atacante de 26 años de edad sí tuvo palabras de agradecimiento, además de sus excompañeros, fue para los directivos, utileros y cocineras del conjunto albiazul, que suma 10 puntos después de cuatro duelos disputados en el Clausura 2024 de la Liga MX.

"Me despido con la alegría de siempre, auténtico desde el día que me conocieron. Me llevo grandes anécdotas y amigos, tipos que son harta pelota, utileros, doctores, mis madrinas de cocina y los directivos, unos caballeros ejemplares", indicó Joao Rojas.

El paso de Joao Rojas con Monterrey en la Liga MX

Joao Joshimar Rojas llegó a la Liga MX en junio del 2022 para reforzar a Rayados en el Torneo Apertura de aquel año, procedente del Emelec de su país.

El originario de El Guabo, El Oro, vivió su primera experiencia en el futbol mexicano con los albiazules, con los que registró 935 minutos en 29 partidos.

En su etapa con el Monterrey, Joao Rojas anotó dos goles y consiguió dos asistencias. Sus dos anotaciones fueron en el triunfo por 3-0 de los dirigidos por el 'Tano' Ortiz sobre el Mazatlán en la tercera fecha del Apertura 2023.

Su último juego con los regiomontanos en la Liga MX fue el 11 de noviembre del 2023 en el empate sin anotaciones contra el Querétaro en la Jornada 17 de la temporada pasada.

EVG