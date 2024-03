Liga MX | ¿Chicharito rompió el vestidor de Chivas? Jugador revela las intimidades del equipo

La llegada de Javier Chicharito Hernández a la Liga MX hizo pensar que llevaría a las Chivas a un lugar más competitivo, aunque no ha sido de esa manera, incluso surgió el rumor que indica que el delantero mexicano rompió el vestidor del Rebaño Sagrado.

En redes sociales se ha mencionado que el Chicharito Hernández está teniendo una actitud negativa con el entorno y hasta con sus compañeros, por lo que Isaac Brizuela, jugador y referente del Club Guadalajara, habló sobre el rol del exjugador del Real Madrid en el equipo.

“Esas son puras especulaciones y a veces hasta nos da risa. Son cosas que en verdad nos da risa, pero a la vez te da coraje porque no es posible que por una simple imagen o algún comentario ya la gente piense lo peor o crean que estamos rotos en el vestidor, y ya lo tomamos más bien a la broma y nos enfocamos en seguir como hemos venido haciendo”, dijo.

Javier 'Chicharito' Hernández se lamenta durante el juego de la Jornada 10 de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul. Foto: Mexsport

Aficionados han dicho que el Chicharito Hernández se ha mostrado distante con el mediocampista Víctor Guzmán, pues en redes hay videos que muestran que el delantero evita saludar al exjugador del Pachuca, pero el Conejito ha dejado en claro que ven a Javier como un referente.

“Cuando él empieza a hablar, guardamos silencio y tratamos de escuchar y de aprenderle por toda la trayectoria que hizo, por la experiencia que tiene y ha venido a sumar. Él lo ha dicho: ‘yo he venido a sumar, a pelear un puesto, porque el que venga aquí no me hace ser titular desde el primer momento. Es ganarme día con día de un puesto’.

"Creo que eso también motiva al compañero que obviamente sabemos que el entrenador puede respetar algunas jerarquías, pero al final de cuentas, al mejor es al que va a poner. Así que yo contento con el equipo. Todos estamos muy unidos y con el mismo objetivo de de jalar todos parejo”, dijo.

