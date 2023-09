Este martes las Chivas reciben en el Estadio AKRON al Mazatlán, partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX en donde el Rebaño Sagrado buscará recomponer el camino y regresar a la senda del triunfo.

De los últimos cinco partidos el Club Deportivo Guadalajara solo ha conseguido una victoria y viene de empatar en casa ante los Tuzos del Pachuca, pero la crisis se incrementa pues antes fueron humillados en el Clásico Nacional ante el América.

Jugadores de Chivas festejan un gol en el Torneo Apertura 2023. Foto: Mexsport

El inicio de torneo para las Chivas fue bastante bueno, con cuatro victorias en sus primeros cinco compromisos, pero después empezó la irregularidad en el certamen.

Los de la Perla Tapatía marchan en el séptimo lugar de la clasificación con 14 puntos y aunque tienen cuatro compromisos sin ganar se mantienen en la lucha por los primeros lugares de la Liga MX.

Por el otro lado el Mazatlán es uno de los peores equipos del futbol mexicano y en el Apertura 2023 tienen tan solo una victoria, además de cuatro empates y el mismo número de derrotas. Los Cañoneros tienen siete unidades.

¿En dónde ver el Chivas vs Mazatlán?

El partido entre Chivas y Mazatlán de la Jornada 11 del Apertura 2023 de la Liga MX inicia este martes 26 de septiembre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de VIX y TUDN.

Fernando Hierro y la reacción de preocupación tras ver en vivo un partido

Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas, estuvo en un partido del Tapatío, equipo filial del Club Deportivo Guadalajara en la Liga de Expansión MX, ante el Tepatitlán y las caras del exjugador español dieron más de hablar que las acciones del juego.

Las Chivas no pasan por el mejor momento en la Liga MX, algunos jugadores no se encuentran en su mejor momento y para ver a la cantera rojiblanca el directivo se dio cita en el estadio, aunque lo que vio no fue de su agrado.

La cara de decepción de Hierro se dio al minuto seis, cuando Juan de Dios Aguayo mandó un cambio de juego para Luis Carrillo, quien perdió el balón al hacer un control deficiente.

La falla del jugador del Tapatío provocó un gesto de frustración en el exjugador de la Selección Española. Hierro se tapó la cara con su mano y las imágenes le dieron la vuelta a las redes sociales.

El Club Deportivo Tapatío se encuentra en el puesto ocho de la Liga de Expansión MX con 13 unidades. Luego de 10 fechas el cuadro base de las Chivas tiene dos victorias, siete empates y una sola derrota.

