Chivas: Marzhe Ponce de León mantiene su apoyo al Rebaño, pese a sus malos resultados, con legendaria playera

Las Chivas comenzaron el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX de la mejor manera, con cuatro victorias en los primeros cinco duelos del semestre, sin embargo, la actualidad del cuadro rojiblanco no es lo mejor, pero fans de corazón como Marzhe Ponce de León se mantienen leales.

Marzhe Poncedeleon es una gran aficionada del Rebaño Sagrado. La seguidora del Club Guadalajara es una reconocida modelo de la plataforma OnlyFans, para creación de contenido para adultos.

En sus redes sociales la influncer subió una foto con el jersey del último campeonato de las Chivas, una playera legendaria que es muy querida por los seguidores del equipo. La modelo acompañó la publicación con la frase: "Siempre Chivas".

La suscripción para el OnlyFans de Mar Ponce de León es de 10 dólares al mes, lo que es aproximadamente 200 pesos mexicanos al mes. "Disfruta conmigo el arte de la feminidad y descubre distintas maneras de seducción que te dejarán sin aliento ¿No me crees ? Suscríbete y compruébalo", dice la modelo en su perfil de la plataforma.

Hierro y la reacción de preocupación tras ver un partido en vivo

Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas, estuvo en un partido del Tapatío, equipo filial del Club Deportivo Guadalajara en la Liga de Expansión MX, ante el Tepatitlán y las caras del exjugador español dieron más de hablar que las acciones del juego.

Las Chivas no pasan por el mejor momento en la Liga MX, algunos jugadores no se encuentran en su mejor momento y para ver a la cantera rojiblanca el directivo se dio cita en el estadio, aunque lo que vio no fue de su agrado.

La cara de decepción de Hierro se dio al minuto seis, cuando Juan de Dios Aguayo mandó un cambio de juego para Luis Carrillo, quien perdió el balón al hacer un control deficiente.

La falla del jugador del Tapatío provocó un gesto de frustración en el exjugador de la Selección Española. Hierro se tapó la cara con su mano y las imágenes le dieron la vuelta a las redes sociales.

El Club Deportivo Tapatío se encuentra en el puesto ocho de la Liga de Expansión MX con 13 unidades. Luego de 10 fechas el cuadro base de las Chivas tiene dos victorias, siete empates y una sola derrota.

