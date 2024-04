Liga MX | ‘Chuletita’ Orozco lanza terrible verdad que rompe el corazón de los aficionados del Cruz Azul

En un capítulo que aún duele en la memoria de los seguidores de Cruz Azul, está la final del Clausura 2013 contra el América, que se mantiene como uno de los momentos más trágicos en la historia del equipo cementero.

La escuadra celeste llegaba con una ventaja inicial de 1-0 en el partido de ida y una ampliación a dos goles en la vuelta en el Estadio Azteca, por lo que parecía que la gloria estaba al alcance de los azules.

Sin embargo, el destino tenía otro plan. Las Águilas lograron empatar el encuentro en el tiempo reglamentario, con el inolvidable cabezazo de Moisés Muñoz que envió el partido a tiempo extra y, finalmente, a penales.

La tragedia le tocó a Javier 'Chuletita' Orozco, quien asumió la responsabilidad de cobrar el primer penal por Cruz Azul. Falló su disparo y durante todos estos años desencadenó una ola de críticas ofensivas por no poder tener la cabeza fría, a pesar de ser un referente en ese momento.

Once años después, reveló en una entrevista con Yosgart Gutiérrez en el podcast "El Re-portero", que vivió un tormento emocional después de su intento fallido. "Me dio mucho para abajo, me dio vergüenza, me dio tristeza", confesó el exdelantero.

“Lo fallé y mucha gente me crucificó, mucha gente me empezó a decir que era un ‘pecho frío’, que era esto, que era lo otro. Está bien. Una cosa es ser ‘pecho frío’ y otra es tener los suficientes para pararse ahí y decir yo tiro el primer penal”, añadió el exfutbolista.

'Chuletita' Orozco confiesa que nadie quería tirar el penal

El exgoleador de Cruz Azul, Javier 'Chuletita' Orozco, arroja a luz los turbulentos momentos de la final del Clausura 2013, donde mencionó que el equipo se cayó desde que Alejandro Castro anotó el autogol que cambió el destino de los cementeros.

Compartió que la atmósfera cambió entre todos, incluidos algunos con diferente jerarquía y seleccionados nacionales. Este clima de desconfianza llevó a que varios de estos jugadores se negaran a cobrar el primer penal.

“Tú sabes que había jugadores de renombre, había jugadores de Selección, jugadores buenísimos que en ese momento no se sentían con la confianza porque había desconfianza cuando Capi mete el autogol; ya se sentía esa desconfianza, se sentía que los fantasmas ya estaban otra vez ahí atrás de nosotros”, platicó el que fue el 27 de La Máquina.

Uno de los mejores futbolistas mexicanos, pero sobre todo, una gran persona. #pacopalencia canteranos de la máquina de @CruzAzulCD #chuletitaorozco pic.twitter.com/gXoWf4AIv1 — Javier Orozco (@Chuletita_Of) September 28, 2020

El delantero mexicano aún se cuestiona si su decisión de asumir el primer penal fue la correcta, pues la crítica o el resultado pudo ser distinto de haberse quedado fuero de los tiradores más experimentados: “Hay ocasiones en que digo: ‘¿pa qué dije que tiraba el primer penal?’. Si no lo hacía capaz y no nos iba a tocar tampoco (ser campeones) a nosotros”.

A pesar de las ofertas de la directiva para permanecer en el club en un papel secundario, el ‘Chuletita’ prefirió buscar otras opciones, dejando atrás los recuerdos dolorosos y abrir un nuevo capítulo en su carrera futbolística.

