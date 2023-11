Liga MX: Conoce días y horarios oficiales del Play-In del Apertura 2023

La Liga MX reveló los días y los horarios oficiales para los duelos del Play-In del Torneo Apertura 2023, en donde los protagonistas son Atlético de San Luis, León, Santos y Mazatlán.

Atlético de San Luis y León abren el telón del Play-In con la Serie A, que es el jueves 23 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras.

La Serie B del Play-In la afrontan Santos y Mazatlán, que chocan el mismo día, pero a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y en el TSM Corona. Así es como estos cuatro equipos pelean por llegar a los cuartos de final de la Liga MX.

En el Play-In el perdedor de San Luis vs León no estará eliminado de inmediato, pues tendría otra oportunidad de llegar a cuartos de final ya que se enfrentará al ganador del Santos vs Mazatlán.

La Liga MX reveló los días y los horarios oficiales para los duelos del Play-In del Torneo Apertura 2023 Foto: X @LigaBBVAMX

América, el favorito para ser campeón de la Liga MX

América es el favorito para ser campeón de la Liga MX, pero no todo es favorable para las Águilas, pues los de Coapa por novena ver terminaron lideres de la clasificación, pero solamente en una de las ocho ocasiones anteriores conquistaron el trofeo.

Las Águilas fueron el mejor equipo en la fase regular del Apertura 2023 con 40 unidades a lo largo de las 17 jornadas de la fase regular, en las que también tuvieron a la mejor ofensiva con 37 goles anotados y la mejor defensiva con 14 tantos en contra.

El estratega brasileño, André Jardine, intentará emular lo que hizo el argentino Antonio Mohamed en el Apertura 2014, cuando se convirtió en el primer director técnico de los de Coapa en guiar al equipo al campeonato luego de culminar como líder de la competencia. Los de la capital se coronaron tras imponerse por marcador global de 3-1 a los Tigres.

Miguel Layún y André-Pierre Gignac se encaran en el Tigres vs América. Foto: Mexsport

El América se estancó en cuartos de final en cuatro de los ocho torneos previos en los que acabó la fase regular en el sitio de honor, el primero de ellos en el Verano 1997 a manos del Morelia y el más reciente en el Apertura 2021, cuando sucumbieron 1-3 contra los Pumas. Santos y Tigres fueron los otros verdugos de la entidad capitalina en esta ronda en las campañas del Apertura 2002 y Apertura 2005, de manera respectiva.

El sueño de los capitalinos por redondear una gran campaña terminó dos veces en semifinales, coincidentemente ambas contra los Tuzos del Pachuca, que salió airoso a costa de las Águilas en el Verano 2001 y el Apertura 2002.

La otra ocasión en la que los azulcremas llegaron a la final luego de ser líderes (además del Apertura 2014) fue en el Apertura 2013, cuando el León superó por global de 5-1 a los entonces dirigidos por Miguel Herrera, que vieron frustrado su sueño de ser bicampeones luego de que seis meses atrás habían obtenido el título después de vencer en serie de penaltis al Cruz Azul.

aar