Liga MX: Diego Lainez estuvo muy cerca del AMÉRICA, pero el dinero lo alejó; ¿cuánto pidió el delantero?

Diego Lainez estuvo a nada de regresar al club que lo vio nacer como jugador profesional, sin embargo, el dinero lo alejó del América ya que el delantero mexicano pide millones para su sueldo, lo que lo aleja por completo de las Águilas.

Santiago Baños, director deportivo del América, destapó que fue el sueldo lo que no permitió la llegada de Lainez a Coapa, a pesar que el extremo tricolor no tiene minutos de juego en el Braga de Portugal.

En entrevista con MarcaClaro el directivo de las Águilas reveló que el entorno de Lainez pide 2 millones de dólares de sueldo para fichar, además que haya conflicto de intereses en sus representantes, ya que Alejandro Zendejas es manejado por el mismo grupo de Diego Lainez.

"Hay dos vértices en este tema. El primero es que los representantes, Alex López y César Morales, tienen un conflicto de intereses en traer a Lainez al América porque ellos dicen que pelearía el puesto con Alex Zendejas, al que también representan", comentó Baños.

"Lo segundo es que Diego pide 2 millones de dólares de sueldo para fichar, y darle eso a un jugador que no juega más del 15% de los minutos en el último año no es correcto. Yo con qué cara vería a Henry, Zendejas, Fidalgo, Richard, que tienen tanto tiempo aquí peleando con el América y que no se acercan a esos sueldos. Eso no tiene cabida en el club", precisó.

Diego Lainez sí llegaría a la Liga MX, pero no al América

Diego Lainez no se arregló con el América, pero sí regresaría a la Liga MX, ya que los Tigres está interesados en repatriar al jugador mexicano, aunque por el momento no hay nada concreto y el futuro del jugador es incierto.

En Portugal aseguran que el Braga ya no tiene contemplado a Lainez, por lo que será enviado de regreso al Betis de España, club dueño de la carta del extremo tricolor, pero que tampoco lo tiene entre sus planes.

