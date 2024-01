Liga MX Femenil | ¿Por qué Nikkole Teja se retira 19 días después de haber fichado con el Puebla?

La estadounidense Nikkole Teja anunció este martes su retiro como futbolista apenas 19 días después de haber fichado con el Puebla para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, en el que no registró minutos con las de la Angelópolis en ninguno de los cuatro encuentros que ha disputado el club en la campaña.

“Si esta es la única vida que voy a vivir, estoy feliz de haber conocido y amado al futbol. Si hay otra vida después de esta, espero encontrarlo otra vez y sentir que el futbol me ame también", comienza el mensaje que la estadounidense compartió en sus redes sociales.

Nikkole Teja, quien llegó al Puebla para el actual torneo de la Liga MX Femenil procedente del Necaxa, no reveló detalles de su inesperada decisión, aunque en una parte del texto aseguró que se arrepiente de algunas experiencias que tuvo en su carrera en las canchas.

Foto: Instagram de Nikkole Teja @nikkoleteja_

"Se lo que valgo como jugadora, hija, amiga y sobre todo como persona. No me arrepentiré de dejarlo, pero sí me arrepentiré de experiencias que tuve que pasar, pero algunas estaba fuera de mi control", profundizo la ahora exmediocampista de 24 años de edad.

La originaria de Seattle, Washington, concluyó su mensaje con un agradecimiento a todas las personas que la acompañaron en su breve etapa como futbolista.

"He tomado, la no fácil decisión de retirarme del futbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este camino y siempre me apoyaron. Ustedes me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron en algunos de los mejores momentos de mi vida", señaló la considerada por muchos como la futbolista más bella de la Liga MX Femenil.

Puebla revela que Nikkole Teja tiene otros proyectos

Por su parte, el Puebla emitió un breve comunicado para dar a conocer la baja de Nikkole Teja, la cual atribuyó a proyectos personales de la estadounidense, los cuales no especificó.

"El Club Puebla Femenil informa que Nikkole Teja ha decidido emprender proyectos personales independientes al futbol, por lo que causa baja de nuestro plantel. Agradecemos su profesionalismo en el tiempo que estuvo dentro de la institución y le deseamos éxito en lo que venga", se lee en el breve mensaje de La Franja.

Foto: X del Puebla Femenil @ClubPueblaFem

Nikkole Teja estuvo un tiempo sin club tras haber salido del Necaxa, periodo en el que dedicó tiempos a su cuenta de OnlyFans. Se cree que este es uno de los proyectos personales a los que se enfocará tras su retiro como futbolista.

El paso de Nikkole Teja por la Liga MX Femenil

Nikkole Teja llegó a México cuando tenía 18 años de edad. Primeramente probó suerte con el Pachuca y posteriormente con el Querétaro, pero no se hizo de un lugar con ninguna de las dos instituciones.

El debut de la estadounidense en la Liga MX Femenil se dio en el Clausura 2022 con las Centellas del Necaxa, con la que disputó 32 compromisos.

EVG