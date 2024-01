Liga MX Femenil | Jenni Hermoso confiesa terribles amenazas y relata el miedo que vive

En el estreno de la décima temporada de 'Planeta Calleja', Jesús Calleja invitó a Jenni Hermoso, actual jugadora del Tigres UANL Femenil y reciente campeona mundial, para hablar sobre su trayectoria, incluyendo el 'caso Rubiales' que oscureció la victoria de la Selección Femenil de España en agosto.

La futbolista de la Liga MX Femenil confesó haber sido víctima de amenazas y críticas en redes sociales, incluyendo amenazas de muerte, por ser parte de toda la polémica, por lo que el mandatario no es el único que ha recibido insultos. Sin embargo, la nueva Amazona, optó por enfocarse en los comentarios positivos que recibe.

"Lo más fuerte que me han dicho ha sido 'como te vea por la calle te apuñalo'. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado... Y eso es difícil de gestionar", mencionó la futbolista de 33 años.

Amigos!!! Hoy a las 22:50h Planeta Calleja en @cuatro !!

Nos vamos a Islandia con @Jennihermoso a descubrir unos lugares que no parecen de este mundo. Lo fliparéis! pic.twitter.com/Y48q3EqNbm — Jesús Calleja (@JesusCalleja) January 15, 2024

A pesar del caos vivido en los últimos meses, la madrileña destaca que estas adversidades la han fortalecido y creado una nueva versión: "Me ha afectado a nivel emocional y en cuanto a la personalidad, pero sobre todo para bien. Controlar esas emociones me está haciendo una persona más dura, más coherente con las cosas que hago".

La jugadora subraya la importancia de enfocarse en lo positivo que le ha dejado todo el huracán de información: "No me voy a quedar con el que me está afectando, hay que darse cuenta de todo lo bueno y positivo que estás generando a raíz de eso".

Jenni Hermoso concluyó la entrevista con un mensaje de superación, resaltando la importancia de no dejarse vencer por las adversidades y valorar el impacto positivo que puede generar incluso en medio de la controversia.

Tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Me siento una chica muy fuerte ahora mismo, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta Jennifer Hermoso / Planeta Calleja

Jennifer Hermoso habló sobre la equidad salarial

Jenni Hermoso también tocó la controversia que rodea la brecha salarial en el futbol. La campeona mundial compartió su perspectiva sobre la lucha de las jugadoras por condiciones salariales justas.

Nunca hemos dicho, quiero cobrar como Leo Messi, solo queríamos unos mínimos

Jennifer Hermoso / Planeta Calleja

Además, recordó los estereotipos que rodean a las futbolistas, subrayando que la mayoría pelea por lo esencial para rendir y ser profesionales.

Mañana estrenamos nueva temporada de Planeta Calleja!! Me voy con @Jennihermoso a Islandia a vivir una pedazo de aventura!! Es un programón que tiene de todo, creo que os gustará mucho, ya me decís!! A las 22:50 en @cuatro pic.twitter.com/PmuY626fVe — Jesús Calleja (@JesusCalleja) January 14, 2024

Con lágrimas en los ojos, la campeona mundial compartió su experiencia rememorando el momento en que se vio obligada a abandonar Madrid debido a la intensidad mediática posterior al 'caso Rubiales'.

“Estaba siendo campeona del mundo, todo el p... mundo lo estaba disfrutando, estaba celebrándolo con nosotras... era imposible meterte y decir: ¿qué me ha pasado? Porque al salir yo lo comenté, pero todo lo que vino después fue mucho peor”, mencionó Jenni Hermoso.

mmt