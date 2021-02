LIGA MX: Futbolista del León confiesa que jugó contagiado Final del Guard1anes 2020

Casi dos meses después de que el León conquistó su octavo título de Liga MX en su historia, uno de sus jugadores más importantes para la consecución de dicho logro reveló que jugó contagiado de COVID-19 la vuelta de la Final del Torneo Guard1anes 2020 contra Pumas.

Se trata del argentino Emmanuel Gigliotti, autor de dos de los tres goles con los que el León superó 3-1 en el global al conjunto felino para alzarse como el rey de la Liga MX.

Sin embargo, el Puma Gigliotti dejó en claro que no sabía que había disputado contagio de coronavirus el duelo definitivo por el título de la Liga MX.

te puede interesar Liga MX: Presidente de la FIFA felicita al León por su título en el Guard1anes 2020

"Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían y me da positivo, quiere decir que la final la jugué con el bicho", confesó Gigliotti en entrevista con TyC Sports.

El jugador originario de Buenos Aires llegó a la Liga MX en junio pasado, precisamente antes del arranque del Guard1anes 2020, procedente del Toluca.

Luego de poco más de medio año de militar en la Liga MX, Gigliotti registra hasta el momento siete anotaciones en 24 compromisos con el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz, aunque todos esos goles fueron precisamente en la campaña pasada.

Líbero Vs. Emmanuel Gigliotti, la entrevista completa



🎥 No te pierdas todo lo que dejó la tremenda nota al delantero del León de México, exjugador de #Boca e #Independiente, en la que contó grandes perlitas inéditas. ¡Mirá!https://t.co/MHaLwTo5gL — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2021

EVG