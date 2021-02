Dos semanas después del brote de COVID-19 que surgió al interior del Monterrey, el delantero argentino Rogelio Funes Mori alzó la voz y explotó con todas las acusaciones hacia él en el sentido de que el pasado 16 de enero jugó contra el América sabiendo que estaba contagiado.

"¿Con qué pruebas me acusaron de jugar con COVID contra América? Es un tema delicado. Con América me sentí bien, entrené normal, no presenté síntomas, el domingo me levanto, siento que pierdo el gusto, el olfato y me comunico con el doctor y me dice que me haga la prueba, di positivo y me aislé", aseguró este viernes Rogelio Funes Mori en conferencia de prensa.

Funes Mori, quien milita en las filas de Rayados desde 2015, señaló que solamente lo difamaron y hablaron sin conocimiento del tema, por lo que exigió más respeto.

"Escuché decir que no me presenté el domingo a entrenar y se informaron mal, si informan con mentiras hubiera sido mejor no decir nada. Tocaron un tema muy delicado como es la salud, el coronavirus, pasaron un límite, me difamaron, me faltaron al respeto y por todo esto que no se hable más y si no tienen pruebas para acusarme", agregó el atacante de 29 años.

En aquel encuentro contra el América, celebrado en el Estadio BBVA, precisamente Rogelio Funes Mori fue al autor de la anotación con la que La Pandilla se impuso a las Águilas en la Fecha 2 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

En lo que va de la actual campaña, Funes Mori ha sido el autor de los tres tantos que suma hasta el momento el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

EVG