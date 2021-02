“Seríamos hijos de la chi... si mandamos un jugador enfermo”: Javier Aguirre

Hace unas semanas comenzó a circular el rumor de que jugadores de Monterrey jugaron su partido ante el América, sabiendo que estaban contagiados de COVID-19.

Ante esto, el técnico de los Rayados, Javier Aguirre, se sinceró y rompió el silencio sobre el brote en el equipo neoleonés que obligó a que se retrasaran algunos juegos.

“No quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiéramos algo y fuésemos capaces de mandar a un jugador al terreno de juego”, dijo el "Vasco".

“Seríamos... insensato no es la palabra, hay otras, me sé otras pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron (risas), seríamos unos hijos de la chi... si mandamos un jugador enfermo al campo, no hay más que hablar... no hay más que hablar”, agregó.

Los Rayados volverán a la actividad este martes cuando se midan a Puebla, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Guard1anes 2021 de la Liga MX.

RMP