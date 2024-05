Liga MX | Kevin Álvarez se va del América por una absurda razón; ¿Cuánto ganarían las Águilas?

El Club América decidió tomar medidas drásticas de acuerdo con el bajo rendimiento de sus jugadores en la reciente temporada. tanto la directiva como el cuerpo técnico acordaron hacer cambios significativos y colocar como trasferibles a Kevin Álvarez y Brian Rodríguez.

Según el periodista David Medrano, el lateral mexicano y el delantero uruguayo serían los primeros en abandonar el equipo debido a su baja participación y la disminución de su nivel, comparado con el de su llegada a las Águilas.

A pesar de su prometedora llegada en su primer torneo con el conjunto azulcrema, la carrera del jugador de 25 años se vio interrumpida por una pubalgia, la cual, lo mantuvo fuera de las canchas y le hizo perder la titularidad frente a Miguel Layún en la Liguilla del Apertura 2023.

Ahora, con el retiro del veterano, la ausencia del canterano de los Tuzos se ha hecho aún más evidente, obligando al técnico André Jardine a improvisar en esa posición con jugadores como Israel Reyes.

Kevin Álvarez en su primer gol con el América en el Clausura 2023 Foto: Mexsport

Por otro lado, la situación de Brian Rodríguez también ha traído preocupación al club, pues aunque no se han especificado las razones de su salida, no ha logrado alcanzar el nivel esperado. Además, esta también podría estar relacionada con posibles intereses de clubes europeos en su fichaje.

En el caso de Kevin Álvarez, la directiva de Coapa estaría dispuesta a negociar su salida por una suma entre cinco y siete millones de dólares, cifra cercana a la que pagaron por él en el momento de su contratación.

Kevin Álvarez revela detalles sobre su lesión



En medio de la polémica que relaciona el bajo rendimiento del jugador del América, Kevin Álvarez, con las transmisiones en Twitch y sus distintas participaciones en redes sociales, el lateral de las Águilas salió a explicar la situación que actualmente lo tiene en la cuerda floja.

Durante una de las emisiones de la Triiisecta, el zaguero abordó abiertamente el proceso de su pubalgia, lesión que ha afectado su participación en el equipo, además que describió como dolorosa e incómoda.

Reveló que ha estado lidiando con esta condición desde hace cuatro meses, y que, para poder seguir jugando lo tienen que infiltrar dos o tres veces a la semana. Sin embargo, el efecto de las inyecciones comenzó a disminuir durante la pretemporada.

Kevin Álvarez sale por lesión en el partido contra León en el Apertura 2024 Foto: Mexsport

"Todo este torneo que arranqué, traté de hacerlo como el pasado pero ya no pude, las inyecciones me estaban molestando, me dije que era momento de cuidarme, de recuperarme", dijo el seleccionado mexicano.

El futbolista mencionó que necesita una pausa larga para poder recuperarse completamente. Este periodo de descanso sería de dos a tres semanas sin actividad para estar en condiciones adecuadas y competitivas.

Kevin Álvarez hablando sobre su lesión, lleva más de 4 meses con pubalgia y se ha estado inyectando dos-tres veces cada semana para seguir jugando.



Pero dice que ya no le está funcionando y que es muy doloroso, así que va a trabajar en su recuperación. pic.twitter.com/ZJDmPeuiRy — Roberto Haz (@tudimebeto) February 5, 2024

